В МО РФ ответили, пойдут ли призывники на СВО и в новые регионы

Минобороны РФ: в новые регионы РФ и на СВО весенние призывники не отправлялись
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Отправка призывников. Курган, армия, призывники, новобранцы, призыв в армию
Большинство призывников отправлены в учебные соединения и воинские части Фото:

Военнослужащие, призванные в армию в ходе завершившегося весеннего призыва 2024, не будут отправлены ни в пункты дислокации ВС РФ в новых регионах (ДНР и ЛНР, Херсонской и Запорожской областях), ни для участия в боевых действиях. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В пункты дислокации подразделений Вооруженных Сил Российской Федерации в новых регионах Российской Федерации <…> или для участия там в выполнении задач специальной военной операции военнослужащие по призыву не направлялись», — говорится в сообщении. Согласно его тексту, большинство призванных зачислены в воинские части и учебные соединения. Там они «освоят современную военную технику и получат военно-учетную специальность».

По данным ведомства, во время весеннего призыва в этом году было призвано 150 тысяч человек. Призыв начался 1 апреля и продлился до 15 июля.

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Военнослужащие, призванные в армию в ходе завершившегося весеннего призыва 2024, не будут отправлены ни в пункты дислокации ВС РФ в новых регионах (ДНР и ЛНР, Херсонской и Запорожской областях), ни для участия в боевых действиях. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «В пункты дислокации подразделений Вооруженных Сил Российской Федерации в новых регионах Российской Федерации <…> или для участия там в выполнении задач специальной военной операции военнослужащие по призыву не направлялись», — говорится в сообщении. Согласно его тексту, большинство призванных зачислены в воинские части и учебные соединения. Там они «освоят современную военную технику и получат военно-учетную специальность». По данным ведомства, во время весеннего призыва в этом году было призвано 150 тысяч человек. Призыв начался 1 апреля и продлился до 15 июля.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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