В МО РФ ответили, пойдут ли призывники на СВО и в новые регионы

Минобороны РФ: в новые регионы РФ и на СВО весенние призывники не отправлялись

15 июля 2024 в 20:22 Размер текста - 17 +

Большинство призывников отправлены в учебные соединения и воинские части Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Военнослужащие, призванные в армию в ходе завершившегося весеннего призыва 2024, не будут отправлены ни в пункты дислокации ВС РФ в новых регионах (ДНР и ЛНР, Херсонской и Запорожской областях), ни для участия в боевых действиях. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «В пункты дислокации подразделений Вооруженных Сил Российской Федерации в новых регионах Российской Федерации <…> или для участия там в выполнении задач специальной военной операции военнослужащие по призыву не направлялись», — говорится в сообщении. Согласно его тексту, большинство призванных зачислены в воинские части и учебные соединения. Там они «освоят современную военную технику и получат военно-учетную специальность». По данным ведомства, во время весеннего призыва в этом году было призвано 150 тысяч человек. Призыв начался 1 апреля и продлился до 15 июля. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Военнослужащие, призванные в армию в ходе завершившегося весеннего призыва 2024, не будут отправлены ни в пункты дислокации ВС РФ в новых регионах (ДНР и ЛНР, Херсонской и Запорожской областях), ни для участия в боевых действиях. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «В пункты дислокации подразделений Вооруженных Сил Российской Федерации в новых регионах Российской Федерации <…> или для участия там в выполнении задач специальной военной операции военнослужащие по призыву не направлялись», — говорится в сообщении. Согласно его тексту, большинство призванных зачислены в воинские части и учебные соединения. Там они «освоят современную военную технику и получат военно-учетную специальность». По данным ведомства, во время весеннего призыва в этом году было призвано 150 тысяч человек. Призыв начался 1 апреля и продлился до 15 июля.