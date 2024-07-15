В МО РФ ответили, пойдут ли призывники на СВО и в новые регионы

Военнослужащие, призванные в армию в ходе завершившегося весеннего призыва 2024, не будут отправлены ни в пункты дислокации ВС РФ в новых регионах (ДНР и ЛНР, Херсонской и Запорожской областях), ни для участия в боевых действиях. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«В пункты дислокации подразделений Вооруженных Сил Российской Федерации в новых регионах Российской Федерации <…> или для участия там в выполнении задач специальной военной операции военнослужащие по призыву не направлялись», — говорится в сообщении. Согласно его тексту, большинство призванных зачислены в воинские части и учебные соединения. Там они «освоят современную военную технику и получат военно-учетную специальность».
По данным ведомства, во время весеннего призыва в этом году было призвано 150 тысяч человек. Призыв начался 1 апреля и продлился до 15 июля.
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