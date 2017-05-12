Правительство ХМАО отказалось от денег «Корпорации Развития»

17:05 12 мая 2017 0

Югорское правительство отказывается от дивидендов "Корпорации Развития" Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Власти Югры будут настаивать на отказе от выплат дивидендов «Корпорацией Развития». Такое решение было принято на заседании правительства автономного округа в пятницу, 12 мая.

Решение о распределении прибыли и выплате дивидендов будет рассматриваться в понедельник, 15 мая, на годовом общем собрании акционеров АО «Корпорация Развития». Представителем ХМАО на этом собрании выступит директор департамента по управлению госимуществом Анатолий Уткин.

Анатолий Уткин должен поддержать решение о том, чтобы не распределять прибыль и убытки «Корпорации Развития» за 2016 год и не выплачивать дивиденды. В материалах к заседанию правительства говорится, что причиной этого стал убыток, показанный «КР» по итогам 2016 года.

Югорский чиновник также должен проголосовать за назначение независимого аудитора и изменения в составе наблюдательного совета «КР». Как ранее сообщало «URA.RU», в набсовете появятся новые представители Югры и Ямала — это бывший сенатор СФ Василий Дума и заместитель генерального директора «КР» Виктор Гузь.

Также напомним, в «Корпорации Развития» сейчас взяли курс на финансовое оздоровление. Это может стать причиной продажи скандально известного проекта «Полярный кварц», расположенного в ХМАО.