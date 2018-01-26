15:51 26 января 2018 0

Спеццена на авиабилеты действует на время проведения ЧМ-2018 по футболу Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Авиакомпания «Аэрофлот» оформила первый билет по «тарифу болельщика», который действует в период проведения игр чемпионата мира по футболу 2018 года. Первым обладателем билета по специальной цене стал фанат из Новосибирска.

За перелет по маршруту Новосибирск — Москва — Новосибирск болельщик российской сборной заплатил всего 10 рублей с учетом всех такс и сборов, сообщили в авиакомпании. Воспользоваться таким предложением на данный момент решили больше двух тысяч россиян — они подали соответствующие заявки в фонд Росконгресс.

Ранее «URA.RU» сообщало, что «Аэрофлот» начал предоставлять желающим болельщикам промо-коды для покупки билетов по 5 рублей. С такой инициативой компания выступила в конце декабря.