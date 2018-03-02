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02 марта 2018
01 марта 2018
09:01  02 марта 2018 1

Мама Коляна из «Реальных пацанов» восхитила Баскова губами, как у Лопыревой. «Я бы его засосала вместе с шарманкой». ВИДЕО

Федункив призналась в тайных фантазиях о БасковомМарина Федункив, Instagram

Певец Николай Басков восхитился губами Марины Федункив, известной по роли мамы Коляна из сериала «Репальные пацаны». Пост об этом он опубликовал в своем Instagram.

«Марина Федункив, ты сделала мой вечер!», — написал певец и добавил несколько смеющихся смайликов. На видео Федункив заявляет, что если бы у нее были такие же огромные губы, как у Виктории Лопыревой, невесты Баскова, то она «засосала бы его вместе с шарманкой».

Юмористической ролик произвел на фанатов певца противоречивое впечатление. «Вы классная», «Прорвалась», «Крутая!», «Марина не одна в своих мечтах!», «Ой не надо! Моя тетя не переживет это, она ярая фанатка Баскова!» — пишут одни. «Кошмар одним словом», «Показательно низкое высказывание… Для многих это норма поведения сегодня…» — критикуют другие.

Интересно, что в прошлом году 34-летняя телеведущая и модель Виктория Лопырева стала Послом чемпионата мира по футболу — 2018, который состоится в России этим летом. Ранее она заявляла: «Рада быть частью команды, которая искренне любит футбол и смотрит в правильном направлении. Футбол — это больше, чем спорт, футбол — это образ жизни!»

Ранее в Сети обсуждали провокационный снимок, который опубликовала на своей странице в Instagram Мисс Екатеринбург — 2014 и Мисс России-2015, уроженка Южного Урала София Никитчук. На нем она вот-вот поцелуется с неким мужчиной, который внешне очень похож на Баскова, напоминают «Дни.ру».

Виктор Жуков
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