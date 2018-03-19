На трассе «Курган-Тюмень» в аварию попал пассажирский автобус

11:44 19 марта 2018 0

Непогода мешает тюменцам добраться домой Фото: Александр Елизаров © URA.RU

На трассе Курган-Тюмень из-за непогоды в ДТП попал пассажирский автобус. По данным пресс-службы УГИББД по Тюменской области, жертв и пострадавших нет.

Авария произошла на 174 километре дороги Курган — Тюмень. Водитель автобуса из-за сильного ветра не справился с управлением и врезался в столб. В момент ДТП в салоне находились два пассажира. Сотрудникам МЧС пришлось временно ограничить движение, чтобы вытащить автобус из кювета. Пассажиров на попутном транспорте отправили в Тюмень, сообщает ТАСС.

Ранее «URA.RU» сообщало о жутких погодных условиях в Тюмени. Сегодня, 19 марта, в столице региона бушует сильная метель: в городе 7-балльные пробки, в аэропорту «Рощино» задерживается вылет нескольких рейсов. Представители ГИБДД уже попросили водителей без серьезной необходимости не выезжать на региональные и федеральные трассы.