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19 марта 2018
11:44  19 марта 2018 0

На трассе «Курган-Тюмень» в аварию попал пассажирский автобус

Стрежевская переправа. Излучинск., зима, трасса
Непогода мешает тюменцам добраться домойФото: Александр Елизаров © URA.RU

На трассе Курган-Тюмень из-за непогоды в ДТП попал пассажирский автобус. По данным пресс-службы УГИББД по Тюменской области, жертв и пострадавших нет.

Авария произошла на 174 километре дороги Курган — Тюмень. Водитель автобуса из-за сильного ветра не справился с управлением и врезался в столб. В момент ДТП в салоне находились два пассажира. Сотрудникам МЧС пришлось временно ограничить движение, чтобы вытащить автобус из кювета. Пассажиров на попутном транспорте отправили в Тюмень, сообщает ТАСС.

Ранее «URA.RU» сообщало о жутких погодных условиях в Тюмени. Сегодня, 19 марта, в столице региона бушует сильная метель: в городе 7-балльные пробки, в аэропорту «Рощино» задерживается вылет нескольких рейсов. Представители ГИБДД уже попросили водителей без серьезной необходимости не выезжать на региональные и федеральные трассы.

Сергей Макеев
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