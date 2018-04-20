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20 апреля 2018
Главные новости 
09:00  20 апреля 2018 0

Полеты в США отменят, ТЦ Екатеринбурга хотят закрыть, Милонов проверит бордель. Главное за ночь — в подборке «URA.RU»

Оформление площадки перед Пассажем. Ржавые цветы. Екатеринбург, пассаж, ржавые цветы
Прокуратура требует закрыть главный ТЦ Екатеринбурга, находящийся у мэрииФото: Александр Мамаев © URA.RU

Сегодня пятница, 20 апреля! До выходных осталось несколько часов, а пока почитайте, что интересного случилось за ночь.

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«Аэрофлот» может полностью прекратить полеты в США. Экипажи компании жалуются на проблемы с оформлением американских виз.

Лондонский суд арестовал бывшее имущество олигарха Романа Абрамовича. Это шикарная яхта стоимостью 492 миллиона долларов.

ТЦ «Гринвич» и «Пассаж», находящиеся в самом центре Екатеринбурга рядом с мэрией, хотят закрыть. Прокуратура подала на них в суд из-за нарушений пожарной безопасности, найденных МЧС.

Глава ФАС объяснил, почему в России опять подорожал бензин. И назвал ситуацию «стандартной и временной».

Кассир из «Дикси» набросилась с кулаками на покупательницу за то, что она пыталась расплатиться пятитысячной купюрой. Драку разнимали несколько мужчин.

В России открывается сеть первых легальных борделей. Это так возмутило депутата Госдумы Виталия Милонова, что он пригрозил владельцам «нагрянуть» в досуговое заведение с бойцами ММА.

Надежда Банникова
© Служба новостей «URA.RU»
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