Сегодня пятница, 20 апреля! До выходных осталось несколько часов, а пока почитайте, что интересного случилось за ночь.
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«Аэрофлот» может полностью прекратить полеты в США. Экипажи компании жалуются на проблемы с оформлением американских виз.
Лондонский суд арестовал бывшее имущество олигарха Романа Абрамовича. Это шикарная яхта стоимостью 492 миллиона долларов.
ТЦ «Гринвич» и «Пассаж», находящиеся в самом центре Екатеринбурга рядом с мэрией, хотят закрыть. Прокуратура подала на них в суд из-за нарушений пожарной безопасности, найденных МЧС.
Глава ФАС объяснил, почему в России опять подорожал бензин. И назвал ситуацию «стандартной и временной».
Кассир из «Дикси» набросилась с кулаками на покупательницу за то, что она пыталась расплатиться пятитысячной купюрой. Драку разнимали несколько мужчин.
В России открывается сеть первых легальных борделей. Это так возмутило депутата Госдумы Виталия Милонова, что он пригрозил владельцам «нагрянуть» в досуговое заведение с бойцами ММА.