Лондонский суд арестовал бывшую яхту Абрамовича

22:12 19 апреля 2018 5

Яхту арестовали на фоне заявлений Британии о конфискации активов российских богачей Фото: Википедия

Суд Лондона арестовал яхту бывшего владельца независимой газовой компании «Нортгаз», миллиардера Фархада Ахмедова. Ранее судно принадлежало олигарху Роману Абрамовичу, который мог попасть под санкции британского правительства.

Арест на 115-метровую яхту Luna наложили в целях обеспечения выплат бывшей жене Ахмедова, пишут «Ведомости». Сейчас арестованное судно, приобретенное в 2014 году у Абрамовича за 492 миллиона долларов, находится в Дубае. Судья заявил, что во время судебного процесса о разделе имущества Ахмедов пытался скрыть яхту с помощью перерегистрации на другие компании и просто отогнав ее в ОАЭ. В свою очередь, олигарх обвинил экс-супругу в том, что она обратилась в суд Лондона, на решение которого могут повлиять напряженные отношения между Британией и Россией.

«Неудивительно, что все это происходит на фоне комментариев британского министра иностранных дел Бориса Джонсона о том, что «Великобритания может арестовать активы, принадлежащие богатым россиянам», — высказался Ахмедов. Защита бывшей жены миллиардера считает, что таким образом он просто пытался сорвать исполнение решения лондонского суда. Сторона Ахмедова подала апелляцию на арест яхты, ее рассмотрят в мае.

Ранее суд Британии обязал Фархада Ахмедова при разводе выплатить бывшей супруге 600 миллионов долларов. Эта сумма составляет почти половину от общих активов семьи. Миллиардер заявил, что не будет выплачивать ей эту сумму и что бракоразводный процесс в лондонском суде является «возмутительным злоупотреблением английской правовой системой».

Ранее «URA.RU» сообщало о том, что в скором времени правительство Великобритании может арестовать активы некоторых российских олигархов и чиновников или подвергнуть их другим санкциям. В пример зарубежные СМИ привели Романа Абрамовича. Отношения между Москвой и Лондоном накалилась после так называемого дела Скрипаля.