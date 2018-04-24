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24 апреля 2018
20:47  24 апреля 2018 0

Полицейские прекратили дело против уральца, которого подозревают во взломе одного из главных сайтов Златоуста

Хакер, IT (иллюстрации), хакеры, программирование, компьютеры, взлом, системный администратор, айтишник, компьютерный вирус, хакерская атака, ddos атака, компьютерные сети
Хакеры выложили в открытый доступ все данные зарегистрированных пользователейФото: Владимир Андреев © URA.RU

Следователи УМВД РФ по Екатеринбургу прекратили уголовное преследование подозреваемого во взломе одного из главных сайтов Златоуста «Zlatoust.info» Дмитрия Баланина. Как рассказал «URA.RU» адвокат уральца Алексей Бушмаков, правоохранители не смогли собрать достаточно доказательств причастности мужчины к преступлению.

«Проведенная техническая экспертиза программ и ноутбука была нами опорочена, после чего следователь счел необходимым прекратить уголовное дело в отношении Баланина», — сказал «URA.RU» Бушмаков. Оперативно дозвониться до пресс-службы УМВД вечером 24 апреля не удалось.

Напомним, сайт «Zlatoust.info» был взломан в 2014 году международной группировкой хакеров Anonymous. Злоумышленники выложили в открытый доступ персональные данные зарегистрированных пользователей — их логины, пароли, IP-адреса, электронную почту и прочее. На главной странице хулиганы сообщили, что на взлом их побудила пассивность горожан в борьбе с «бесчинством чиновников». Согласно данным силовиков, взлом сайта велся из Кировского района Екатеринбурга.

Сергей Дианов
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