Пользователи «Сбербанк-онлайн» жалуются на сбой в работе сервиса

В работе «Сбербанк-онлайн» произошел сбой. Большинство пользователей сервиса не могут войти в систему.
По данным портала
Чаще всего о сбоях в работе онлайн-банка сообщали жители Москвы. Также проблемы в работе сервиса наблюдаются в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Новосибирске, Самаре, Краснодаре, Уфе, Ростове-на-Дону и Нижнем Новгороде.
«Сегодня в течение непродолжительного времени у некоторых клиентов могли возникнуть трудности со входом в „Сбербанк-онлайн“ на платформе мобильного приложения iOS. В настоящее время такие затруднения отсутствуют. Приносим извинения клиентам за доставленные неудобства», — прокомментировали ситуацию в пресс-службе Сбербанка.
Предыдущий сбой в работе «Сбербанк-онлайн» произошел 19 августа. Тогда 80% пользователей заявили, что не могут войти в систему. А еще ранее, 8 апреля, клиенты банка столкнулись с невозможностью совершать платежи и переводы через систему и банкоматы. Проблемы возникли во всех регионах страны, напоминает «Утро.ру».