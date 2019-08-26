Пользователи «Сбербанк-онлайн» жалуются на сбой в работе сервиса

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Город зимой. Сургут, сбербанк
Жалобы на работу сервиса начали поступать с самого утраФото: Алексей Андронов © URA.RU

В работе «Сбербанк-онлайн» произошел сбой. Большинство пользователей сервиса не могут войти в систему.

По данным портала Downdetector, больше всего проблем у пользователей возникло в понедельник около 11 часов утра. Самой распространенной проблемой стала невозможность войти в систему. С этим столкнулись около 70% пользователей. 20% клиентов сообщили о сбое всех сервисов «Сбербанк-онлайн». У оставшихся 10% возникли проблемы с переводом денег.

Чаще всего о сбоях в работе онлайн-банка сообщали жители Москвы. Также проблемы в работе сервиса наблюдаются в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Новосибирске, Самаре, Краснодаре, Уфе, Ростове-на-Дону и Нижнем Новгороде.

«Сегодня в течение непродолжительного времени у некоторых клиентов могли возникнуть трудности со входом в „Сбербанк-онлайн“ на платформе мобильного приложения iOS. В настоящее время такие затруднения отсутствуют. Приносим извинения клиентам за доставленные неудобства», — прокомментировали ситуацию в пресс-службе Сбербанка.

Предыдущий сбой в работе «Сбербанк-онлайн» произошел 19 августа. Тогда 80% пользователей заявили, что не могут войти в систему. А еще ранее, 8 апреля, клиенты банка столкнулись с невозможностью совершать платежи и переводы через систему и банкоматы. Проблемы возникли во всех регионах страны, напоминает «Утро.ру».

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