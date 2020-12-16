Под Челябинском перекроют федеральную трассу на Екатеринбург

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Тюмень ночная. Россия, май 2020, фонари, ночь, дорога, огни города, тюмень, виды тюмени
Дорожники почти два часа будут устанавливать надземный переход (фото из архива) Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Движение по федеральной трассе М-5 «Урал» на выезде из Челябинска в сторону Екатеринбурга полностью остановится в ночь с 18 на 19 декабря, сообщили URA.RU в ФКУ «Упрдор Южный Урал». В общей сложности автомобилистов ждет два перекрытия дороги, каждое по 40 минут.

«Рядом с СНТ „Уралец“ (12-й километр выезда из Челябинска в сторону Екатеринбурга) вводится временное перекрытие с полной остановкой движения с 23:30 18 декабря до 00:10 19 декабря и с 01:00 до 01:40 19 декабря. Также 00:30 до 01:00 19 декабря вводится ограничение скорости на этом участке», — рассказали URA.RU в пресс-службе ведомства.

Как пояснили дорожники, причиной станет установка модульного пешеходного перехода над трассой. Автомобилистам рекомендуется учесть это обстоятельство, планируя поездки между столицами Свердловской и Челябинской области в ночь с пятницы на субботу.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Челябинск», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...