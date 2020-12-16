Под Челябинском перекроют федеральную трассу на Екатеринбург

Движение по федеральной трассе М-5 «Урал» на выезде из Челябинска в сторону Екатеринбурга полностью остановится в ночь с 18 на 19 декабря, сообщили URA.RU в ФКУ «Упрдор Южный Урал». В общей сложности автомобилистов ждет два перекрытия дороги, каждое по 40 минут.
«Рядом с СНТ „Уралец“ (12-й километр выезда из Челябинска в сторону Екатеринбурга) вводится временное перекрытие с полной остановкой движения с 23:30 18 декабря до 00:10 19 декабря и с 01:00 до 01:40 19 декабря. Также 00:30 до 01:00 19 декабря вводится ограничение скорости на этом участке», — рассказали URA.RU в пресс-службе ведомства.
Как пояснили дорожники, причиной станет установка модульного пешеходного перехода над трассой. Автомобилистам рекомендуется учесть это обстоятельство, планируя поездки между столицами Свердловской и Челябинской области в ночь с пятницы на субботу.
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