Суд продлил арест опальному отцу Сергию

Мосгорсуд оставил отца Сергия под стражей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Дело отца Сергия

Бывшему схиигумену Сергию (Николаю Романову) продлили срок содержания под стражей. Его обвиняют в склонении десяти монахинь к самоубийству, нарушению права на свободу совести и вероисповедания. Об этом сообщает пресс-служба Московского городского суда.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия о продлении срока содержания под стражей до 29 августа 2021 года», — пишет «Интерфакс», ссылаясь на пресс-службу суда. Адвокат Сергия Павел Бабиков 18 мая сообщил, что расследование дела в отношении экс-схиигумена окончено. Романову предъявлено обвинение в склонении к самоубийству (ч.3 ст. 110.1 УК РФ), нарушении права на свободу совести и вероисповедания (ч.3 ст. 148 УК РФ) и самоуправстве (ст.330 УК РФ). Свою вину он не признает. URA.RU не удалось дозвониться до адвоката отца Сергия Павла Бабикова. Он не взял трубку.

Как сообщили в Следственном комитете России, Романов призывал не менее десяти монахинь, проживающих в Среднеуральском женском монастыре, к самоубийству. «В дальнейшем, понимая, что его призывы могут быть восприняты неопределенно широким кругом лиц и повлечь общественно опасные последствия, опубликовал в интернете видеозапись своего выступления, содержащую признаки склонения верующих к совершению самоубийства под видом религиозной идеологии христианства», — отметили в СКР.

Духовник Среднеуральского женского монастыря находится в СИЗО «Матросская тишина». Экс-схиигумена задержали в ночь 29 декабря во время операции по штурму обители и предъявили обвинения. 26 мая арбитражный суд постановил, что Среднеуральский женский монастырь перейдет в собственность РПЦ. Чтобы освободить обитель от насельников и их имущества, 14 апреля силовики провели заключительный штурм монастыря

Ранее в РПЦ заявляли, что церковь готова принять обратно экс-схиигумена Сергия (Романова). Но для этого ему понадобится раскаяться и признать, что отрицание коронавируса и критика российской власти и патриарха были неверными, пишет «Национальная служба новостей».