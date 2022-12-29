В ХМАО внедорожник с тремя детьми упал в кювет на «трассе смерти». Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Автомобильная парковка. Курган, гаи, гибдд, инспектор дпс, дпс, зима
В ДТП на «трассе смерти» пострадали трое детей Фото:

В Нефтеюганском районе на 718 километре автодороги «Тюмень-Тобольск-Ханты-Мансийск», которую местные жители называют «трассой смерти», автомобиль Nissan упал в кювет и перевернулся. Telegram-канал «Дороги Югры» сообщает, что в ДТП получили травмы трое детей и водитель.

«Около 9 часов 55 минут 28 декабря на 718 км автодороги „Тюмень-Тобольск-Ханты-Мансийск“ в Нефтеюганском районе 60-летний водитель Nissan допустил движение по обочине, не справился с управлением, далее допустил съезд в левый кювет с последующим опрокидыванием. В результате ДТП водитель и три его юных пассажира: 5 лет, 2 года и 9 месяцев — получили травмы», — указано в публикации.

По данным ГИБДД округа, младшего ребенка перевозили с нарушениями — во время поездки он был на руках у матери. «Водитель привлечен к административной ответственности по ч.3 ст. 12.23 КоАП РФ за нарушение правил перевозки детей», — сообщает ведомство.

Nissan упал в кювет и перевернулся
Фото:

Более ста тысяч россиян читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал URA.RU.

В Нефтеюганском районе на 718 километре автодороги «Тюмень-Тобольск-Ханты-Мансийск», которую местные жители называют «трассой смерти», автомобиль Nissan упал в кювет и перевернулся. Telegram-канал «Дороги Югры» сообщает, что в ДТП получили травмы трое детей и водитель. «Около 9 часов 55 минут 28 декабря на 718 км автодороги „Тюмень-Тобольск-Ханты-Мансийск“ в Нефтеюганском районе 60-летний водитель Nissan допустил движение по обочине, не справился с управлением, далее допустил съезд в левый кювет с последующим опрокидыванием. В результате ДТП водитель и три его юных пассажира: 5 лет, 2 года и 9 месяцев — получили травмы», — указано в публикации. По данным ГИБДД округа, младшего ребенка перевозили с нарушениями — во время поездки он был на руках у матери. «Водитель привлечен к административной ответственности по ч.3 ст. 12.23 КоАП РФ за нарушение правил перевозки детей», — сообщает ведомство.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...