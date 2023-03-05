Рогов предрек Запорожью статус столицы после конца СВО

05 марта 2023 в 17:55 Размер текста - 17 +

Военные РФ пока не полностью освободили Запорожскую область Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Город Запорожье снова сможет стать столицей Запорожской области после того, как армия РФ освободит территорию от ВСУ. Такое мнение высказал член главного совета администрации области Владимир Рогов. «Запорожье оккупирован украинскими боевиками. Но как только город Запорожье будет освобожден от украинской оккупации, к нему снова вернется статус столицы Запорожской области», — цитирует Рогова argumenti.ru. Сейчас столицей региона является Мелитополь. Запорожская область вошла в состав России в ходе спецоперации на Украине, решение об этом приняли жители, проголосовавшие на референдуме. Часть области пока находится под контролем ВСУ.

Город Запорожье снова сможет стать столицей Запорожской области после того, как армия РФ освободит территорию от ВСУ. Такое мнение высказал член главного совета администрации области Владимир Рогов. «Запорожье оккупирован украинскими боевиками. Но как только город Запорожье будет освобожден от украинской оккупации, к нему снова вернется статус столицы Запорожской области», — цитирует Рогова argumenti.ru. Сейчас столицей региона является Мелитополь. Запорожская область вошла в состав России в ходе спецоперации на Украине, решение об этом приняли жители, проголосовавшие на референдуме. Часть области пока находится под контролем ВСУ.