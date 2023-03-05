Рогов предрек Запорожью статус столицы после конца СВО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Тренировочные стрельбы мобилизованных с Центрального военного округа на полигоне Еланский. Свердловская область, военная техника, мобилизация, мобилизованные, рсзо град, реактивная система залпового огня, реактивная артиллерия, подготовка военных
Военные РФ пока не полностью освободили Запорожскую область Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Город Запорожье снова сможет стать столицей Запорожской области после того, как армия РФ освободит территорию от ВСУ. Такое мнение высказал член главного совета администрации области Владимир Рогов.

«Запорожье оккупирован украинскими боевиками. Но как только город Запорожье будет освобожден от украинской оккупации, к нему снова вернется статус столицы Запорожской области», — цитирует Рогова argumenti.ru.

Сейчас столицей региона является Мелитополь. Запорожская область вошла в состав России в ходе спецоперации на Украине, решение об этом приняли жители, проголосовавшие на референдуме. Часть области пока находится под контролем ВСУ.

Больше о происходящем на Украине - в telegram-канале URA.RU. Эксклюзивные заявления и кадры с мест боевых действий от наших собкоров. Присоединяйтесь!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Город Запорожье снова сможет стать столицей Запорожской области после того, как армия РФ освободит территорию от ВСУ. Такое мнение высказал член главного совета администрации области Владимир Рогов. «Запорожье оккупирован украинскими боевиками. Но как только город Запорожье будет освобожден от украинской оккупации, к нему снова вернется статус столицы Запорожской области», — цитирует Рогова argumenti.ru. Сейчас столицей региона является Мелитополь. Запорожская область вошла в состав России в ходе спецоперации на Украине, решение об этом приняли жители, проголосовавшие на референдуме. Часть области пока находится под контролем ВСУ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...