В Кургане показания бывшего «вора в законе» Ганса просят исключить из судебного процесса

07 апреля 2023 в 15:45 Размер текста - 17 +

Показания бывшего «вора в законе» просят убрать из курганского процесса Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Адвокаты курганца Евгения Петрова, которого следствие считает криминальным лидером региона, попросили суд не учитывать показания бывшего «вора в законе» из Тюмени Юрия Тишенкова (по прозвищу Ганс). Информацию из зала суда передал корреспондент URA.RU. «Просим исключить показания свидетеля Тишенкова, которые были взяты в колонии Мордовии. Считаем, что в этом случае были нарушены права на защиту», — заявили представители защиты в ходе прений. Адвокаты подсудимого заявили, что такого важного свидетеля необходимо было допросить в присутствии адвоката. Также не были произведены и предоставлены в суд видео или аудиозапись разговора. При этом защита не забыла упомянуть, что Тишенков в ходе допроса отрицал, что назначал кого-либо руководить преступным сообществом в Курганской области. Помимо показаний Ганса, адвокаты попросили исключить из материалов дела данные, предоставленные засекреченными свидетелями. Петрова судят по обвинению в занятии статуса положенца и руководстве курганским криминальным сообществом. По версии следствия, ему был присвоен статус положенца в 2003 году тюменским «вором в законе» Гансом. Ранее URA.RU сообщало, что прокуратура определилась с наказанием для обвиняемого по делу о занятии высшего положения в криминальном сообществе. Петрова просят отправить в колонию строгого режима на 10 лет. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Адвокаты курганца Евгения Петрова, которого следствие считает криминальным лидером региона, попросили суд не учитывать показания бывшего «вора в законе» из Тюмени Юрия Тишенкова (по прозвищу Ганс). Информацию из зала суда передал корреспондент URA.RU. «Просим исключить показания свидетеля Тишенкова, которые были взяты в колонии Мордовии. Считаем, что в этом случае были нарушены права на защиту», — заявили представители защиты в ходе прений. Адвокаты подсудимого заявили, что такого важного свидетеля необходимо было допросить в присутствии адвоката. Также не были произведены и предоставлены в суд видео или аудиозапись разговора. При этом защита не забыла упомянуть, что Тишенков в ходе допроса отрицал, что назначал кого-либо руководить преступным сообществом в Курганской области. Помимо показаний Ганса, адвокаты попросили исключить из материалов дела данные, предоставленные засекреченными свидетелями. Петрова судят по обвинению в занятии статуса положенца и руководстве курганским криминальным сообществом. По версии следствия, ему был присвоен статус положенца в 2003 году тюменским «вором в законе» Гансом. Ранее URA.RU сообщало, что прокуратура определилась с наказанием для обвиняемого по делу о занятии высшего положения в криминальном сообществе. Петрова просят отправить в колонию строгого режима на 10 лет.