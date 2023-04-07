В Кургане показания бывшего «вора в законе» Ганса просят исключить из судебного процесса

Адвокаты курганца Евгения Петрова, которого следствие считает криминальным лидером региона, попросили суд не учитывать показания бывшего «вора в законе» из Тюмени Юрия Тишенкова (по прозвищу Ганс). Информацию из зала суда передал корреспондент URA.RU.
«Просим исключить показания свидетеля Тишенкова, которые были взяты в колонии Мордовии. Считаем, что в этом случае были нарушены права на защиту», — заявили представители защиты в ходе прений.
Адвокаты подсудимого заявили, что такого важного свидетеля необходимо было допросить в присутствии адвоката. Также не были произведены и предоставлены в суд видео или аудиозапись разговора.
При этом защита не забыла упомянуть, что Тишенков в ходе допроса отрицал, что назначал кого-либо руководить преступным сообществом в Курганской области. Помимо показаний Ганса, адвокаты попросили исключить из материалов дела данные, предоставленные засекреченными свидетелями.
Петрова судят по обвинению в занятии статуса положенца и руководстве курганским криминальным сообществом. По версии следствия, ему был присвоен статус положенца в 2003 году тюменским «вором в законе» Гансом.
Ранее URA.RU сообщало, что прокуратура определилась с наказанием для обвиняемого по делу о занятии высшего положения в криминальном сообществе. Петрова просят отправить в колонию строгого режима на 10 лет.
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