В Кургане показания бывшего «вора в законе» Ганса просят исключить из судебного процесса

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Судебное заседание по делу Владимира Рыжука. г. Курган, материалы дела, суд, микрофоны
Показания бывшего «вора в законе» просят убрать из курганского процесса Фото:

Адвокаты курганца Евгения Петрова, которого следствие считает криминальным лидером региона, попросили суд не учитывать показания бывшего «вора в законе» из Тюмени Юрия Тишенкова (по прозвищу Ганс). Информацию из зала суда передал корреспондент URA.RU.

«Просим исключить показания свидетеля Тишенкова, которые были взяты в колонии Мордовии. Считаем, что в этом случае были нарушены права на защиту», — заявили представители защиты в ходе прений.

Адвокаты подсудимого заявили, что такого важного свидетеля необходимо было допросить в присутствии адвоката. Также не были произведены и предоставлены в суд видео или аудиозапись разговора.

При этом защита не забыла упомянуть, что Тишенков в ходе допроса отрицал, что назначал кого-либо руководить преступным сообществом в Курганской области. Помимо показаний Ганса, адвокаты попросили исключить из материалов дела данные, предоставленные засекреченными свидетелями.

Петрова судят по обвинению в занятии статуса положенца и руководстве курганским криминальным сообществом. По версии следствия, ему был присвоен статус положенца в 2003 году тюменским «вором в законе» Гансом.

Ранее URA.RU сообщало, что прокуратура определилась с наказанием для обвиняемого по делу о занятии высшего положения в криминальном сообществе. Петрова просят отправить в колонию строгого режима на 10 лет.

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Адвокаты курганца Евгения Петрова, которого следствие считает криминальным лидером региона, попросили суд не учитывать показания бывшего «вора в законе» из Тюмени Юрия Тишенкова (по прозвищу Ганс). Информацию из зала суда передал корреспондент URA.RU. «Просим исключить показания свидетеля Тишенкова, которые были взяты в колонии Мордовии. Считаем, что в этом случае были нарушены права на защиту», — заявили представители защиты в ходе прений. Адвокаты подсудимого заявили, что такого важного свидетеля необходимо было допросить в присутствии адвоката. Также не были произведены и предоставлены в суд видео или аудиозапись разговора. При этом защита не забыла упомянуть, что Тишенков в ходе допроса отрицал, что назначал кого-либо руководить преступным сообществом в Курганской области. Помимо показаний Ганса, адвокаты попросили исключить из материалов дела данные, предоставленные засекреченными свидетелями. Петрова судят по обвинению в занятии статуса положенца и руководстве курганским криминальным сообществом. По версии следствия, ему был присвоен статус положенца в 2003 году тюменским «вором в законе» Гансом. Ранее URA.RU сообщало, что прокуратура определилась с наказанием для обвиняемого по делу о занятии высшего положения в криминальном сообществе. Петрова просят отправить в колонию строгого режима на 10 лет.
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