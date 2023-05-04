Под Пермью завершилась историческая экспедиция «Путем железных караванов». Ее участники проплыли на копии старинной барки свыше 500 километров. Маршрут барки в точности повторил путь следования речных караванов уральских железоделательных заводов. В начале XVIII века они доставляли груз по реке Чусовой в европейскую часть России. Старинную барка причалила к берегу села Красная Слудка, где ее встретили залпом орудий, передает корреспондент URA.RU.
«Выстрел старинной пушки ознаменовал завершение экспедиции „Путем железных караванов“. На берегу участников экспедиции в исторических костюмах торжественно встретили местные краеведы», — рассказал корреспондент агентства.
Экспедиция стартовала 27 апреля от деревни Каменки. Она посвящена 320-летию отправки первых «железных караванов», 300-летию Екатеринбурга и горного образования на Урале. В историческом маршруте приняли участие студенты и преподаватели Уральского горного университета. По пути следования экспедиция сделала несколько остановок, а ее участники посетили различные экскурсии.
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