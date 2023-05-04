В Перми историческую барку времен XVIII века встретили залпом орудий. Фото, видео

04 мая 2023 в 16:23 Размер текста - 17 +

Экспедиция «Путем железных караванов» завершилась в Перми Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Екатеринбург празднует 300-летие Под Пермью завершилась историческая экспедиция «Путем железных караванов». Ее участники проплыли на копии старинной барки свыше 500 километров. Маршрут барки в точности повторил путь следования речных караванов уральских железоделательных заводов. В начале XVIII века они доставляли груз по реке Чусовой в европейскую часть России. Старинную барка причалила к берегу села Красная Слудка, где ее встретили залпом орудий, передает корреспондент URA.RU. «Выстрел старинной пушки ознаменовал завершение экспедиции „Путем железных караванов“. На берегу участников экспедиции в исторических костюмах торжественно встретили местные краеведы», — рассказал корреспондент агентства. Экспедиция стартовала 27 апреля от деревни Каменки. Она посвящена 320-летию отправки первых «железных караванов», 300-летию Екатеринбурга и горного образования на Урале. В историческом маршруте приняли участие студенты и преподаватели Уральского горного университета. По пути следования экспедиция сделала несколько остановок, а ее участники посетили различные экскурсии.

Под Пермью завершилась историческая экспедиция «Путем железных караванов». Ее участники проплыли на копии старинной барки свыше 500 километров. Маршрут барки в точности повторил путь следования речных караванов уральских железоделательных заводов. В начале XVIII века они доставляли груз по реке Чусовой в европейскую часть России. Старинную барка причалила к берегу села Красная Слудка, где ее встретили залпом орудий, передает корреспондент URA.RU. «Выстрел старинной пушки ознаменовал завершение экспедиции „Путем железных караванов“. На берегу участников экспедиции в исторических костюмах торжественно встретили местные краеведы», — рассказал корреспондент агентства. Экспедиция стартовала 27 апреля от деревни Каменки. Она посвящена 320-летию отправки первых «железных караванов», 300-летию Екатеринбурга и горного образования на Урале. В историческом маршруте приняли участие студенты и преподаватели Уральского горного университета. По пути следования экспедиция сделала несколько остановок, а ее участники посетили различные экскурсии.