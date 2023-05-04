В Перми историческую барку времен XVIII века встретили залпом орудий. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Историческая реконструкция сплава барки. Пермь
Экспедиция «Путем железных караванов» завершилась в Перми Фото:
новость из сюжета
Екатеринбург празднует 300-летие

Под Пермью завершилась историческая экспедиция «Путем железных караванов». Ее участники проплыли на копии старинной барки свыше 500 километров. Маршрут барки в точности повторил путь следования речных караванов уральских железоделательных заводов. В начале XVIII века они доставляли груз по реке Чусовой в европейскую часть России. Старинную барка причалила к берегу села Красная Слудка, где ее встретили залпом орудий, передает корреспондент URA.RU.

«Выстрел старинной пушки ознаменовал завершение экспедиции „Путем железных караванов“. На берегу участников экспедиции в исторических костюмах торжественно встретили местные краеведы», — рассказал корреспондент агентства.

Экспедиция стартовала 27 апреля от деревни Каменки. Она посвящена 320-летию отправки первых «железных караванов», 300-летию Екатеринбурга и горного образования на Урале. В историческом маршруте приняли участие студенты и преподаватели Уральского горного университета. По пути следования экспедиция сделала несколько остановок, а ее участники посетили различные экскурсии.

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Под Пермью завершилась историческая экспедиция «Путем железных караванов». Ее участники проплыли на копии старинной барки свыше 500 километров. Маршрут барки в точности повторил путь следования речных караванов уральских железоделательных заводов. В начале XVIII века они доставляли груз по реке Чусовой в европейскую часть России. Старинную барка причалила к берегу села Красная Слудка, где ее встретили залпом орудий, передает корреспондент URA.RU. «Выстрел старинной пушки ознаменовал завершение экспедиции „Путем железных караванов“. На берегу участников экспедиции в исторических костюмах торжественно встретили местные краеведы», — рассказал корреспондент агентства. Экспедиция стартовала 27 апреля от деревни Каменки. Она посвящена 320-летию отправки первых «железных караванов», 300-летию Екатеринбурга и горного образования на Урале. В историческом маршруте приняли участие студенты и преподаватели Уральского горного университета. По пути следования экспедиция сделала несколько остановок, а ее участники посетили различные экскурсии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...