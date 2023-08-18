Пермский суд отправил в колонию екатеринбуржца, прятавшего мефедрон в Pontiac

Краснокамский городской суд отправил в колонию 47-летнего жителя Екатеринбурга, задержанного в июне 2023 года на пермской трассе с особо крупной партией мефедрона. Наркотики были спрятаны под обшивкой багажника автомобиля Pontiac, на котором мужчина ехал в Свердловскую область.
«Фигурант прибыл на территорию Ивановской области. Там он изъял из тайника партию мефедрона весом около четырех килограммов, спрятав ее под обшивкой багажника своего автомобиля Pontiac. Далее направился в Свердловскую область, намереваясь оборудовать тайники с партиями наркотиков меньшей массой. Наркокурьер был задержан, назначено наказание в виде лишения свободы сроком на семь лет», — сообщается на сайте Краснокамского суда.
Отбывать наказание мужчина будет в исправительной колонии строгого режима. Также он обязан выплатить штраф в 100 тысяч рублей. Приговор пока не вступил в законную силу.
Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермском крае суд отправил в колонию бывшего сотрудника МВД из Республики Башкортостан. Его с двумя своими коллегами задержали при попытке вывезти с территории Прикамья полкилограмма мефедрона.
Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.