Пермский суд отправил в колонию екатеринбуржца, прятавшего мефедрон в Pontiac

18 августа 2023 в 18:22 Размер текста - 17 +

Наказание осужденный будет отбывать в колонии строгого режима Фото: Анна Майорова © URA.RU Краснокамский городской суд отправил в колонию 47-летнего жителя Екатеринбурга, задержанного в июне 2023 года на пермской трассе с особо крупной партией мефедрона. Наркотики были спрятаны под обшивкой багажника автомобиля Pontiac, на котором мужчина ехал в Свердловскую область. «Фигурант прибыл на территорию Ивановской области. Там он изъял из тайника партию мефедрона весом около четырех килограммов, спрятав ее под обшивкой багажника своего автомобиля Pontiac. Далее направился в Свердловскую область, намереваясь оборудовать тайники с партиями наркотиков меньшей массой. Наркокурьер был задержан, назначено наказание в виде лишения свободы сроком на семь лет», — сообщается на сайте Краснокамского суда. Отбывать наказание мужчина будет в исправительной колонии строгого режима. Также он обязан выплатить штраф в 100 тысяч рублей. Приговор пока не вступил в законную силу. Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермском крае суд отправил в колонию бывшего сотрудника МВД из Республики Башкортостан. Его с двумя своими коллегами задержали при попытке вывезти с территории Прикамья полкилограмма мефедрона.

Краснокамский городской суд отправил в колонию 47-летнего жителя Екатеринбурга, задержанного в июне 2023 года на пермской трассе с особо крупной партией мефедрона. Наркотики были спрятаны под обшивкой багажника автомобиля Pontiac, на котором мужчина ехал в Свердловскую область. «Фигурант прибыл на территорию Ивановской области. Там он изъял из тайника партию мефедрона весом около четырех килограммов, спрятав ее под обшивкой багажника своего автомобиля Pontiac. Далее направился в Свердловскую область, намереваясь оборудовать тайники с партиями наркотиков меньшей массой. Наркокурьер был задержан, назначено наказание в виде лишения свободы сроком на семь лет», — сообщается на сайте Краснокамского суда. Отбывать наказание мужчина будет в исправительной колонии строгого режима. Также он обязан выплатить штраф в 100 тысяч рублей. Приговор пока не вступил в законную силу. Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермском крае суд отправил в колонию бывшего сотрудника МВД из Республики Башкортостан. Его с двумя своими коллегами задержали при попытке вывезти с территории Прикамья полкилограмма мефедрона.