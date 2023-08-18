Пермский суд отправил в колонию екатеринбуржца, прятавшего мефедрон в Pontiac

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ФКУ Исправительная колония №10 ГУФСИН России по Свердловской области. Екатеринбург, сизо, колючая проволока, заключенные, арест, колония, тюрьма, исправительная колония, ИК, преступник, место заключения, следственный изолятор, преступность, криминал
Наказание осужденный будет отбывать в колонии строгого режима Фото:

Краснокамский городской суд отправил в колонию 47-летнего жителя Екатеринбурга, задержанного в июне 2023 года на пермской трассе с особо крупной партией мефедрона. Наркотики были спрятаны под обшивкой багажника автомобиля Pontiac, на котором мужчина ехал в Свердловскую область.

«Фигурант прибыл на территорию Ивановской области. Там он изъял из тайника партию мефедрона весом около четырех килограммов, спрятав ее под обшивкой багажника своего автомобиля Pontiac. Далее направился в Свердловскую область, намереваясь оборудовать тайники с партиями наркотиков меньшей массой. Наркокурьер был задержан, назначено наказание в виде лишения свободы сроком на семь лет», — сообщается на сайте Краснокамского суда.

Отбывать наказание мужчина будет в исправительной колонии строгого режима. Также он обязан выплатить штраф в 100 тысяч рублей. Приговор пока не вступил в законную силу.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермском крае суд отправил в колонию бывшего сотрудника МВД из Республики Башкортостан. Его с двумя своими коллегами задержали при попытке вывезти с территории Прикамья полкилограмма мефедрона.

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Краснокамский городской суд отправил в колонию 47-летнего жителя Екатеринбурга, задержанного в июне 2023 года на пермской трассе с особо крупной партией мефедрона. Наркотики были спрятаны под обшивкой багажника автомобиля Pontiac, на котором мужчина ехал в Свердловскую область. «Фигурант прибыл на территорию Ивановской области. Там он изъял из тайника партию мефедрона весом около четырех килограммов, спрятав ее под обшивкой багажника своего автомобиля Pontiac. Далее направился в Свердловскую область, намереваясь оборудовать тайники с партиями наркотиков меньшей массой. Наркокурьер был задержан, назначено наказание в виде лишения свободы сроком на семь лет», — сообщается на сайте Краснокамского суда. Отбывать наказание мужчина будет в исправительной колонии строгого режима. Также он обязан выплатить штраф в 100 тысяч рублей. Приговор пока не вступил в законную силу. Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермском крае суд отправил в колонию бывшего сотрудника МВД из Республики Башкортостан. Его с двумя своими коллегами задержали при попытке вывезти с территории Прикамья полкилограмма мефедрона.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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