17 февраля 2024

Военный аналитик раскрыл, как взятие Авдеевки изменит положение Сырского

Аналитик Коротченко: освобождение Авдеевки подорвало авторитет Сырского
© Служба новостей «URA.RU»
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Генерал ВСУ Александр Сырский. stock,  stock, Сырский Александр
Авторитет Александра Сырского подорван из-за сдачи Авдеевки Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Взятие Авдеевки российскими войсками деморализует Вооруженные силы Украины и наносит колоссальный удар имиджу Киева, что особенно актуально после назначения главкомом ВСУ Александра Сырского. Об этом заявил военный аналитик, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

«Это событие (взятие Авдеевки российскими войсками — прим. URA.RU) произошло во время работы Мюнхенской конференции по безопасности, где лидеры Запада обсуждают судьбу Украины и оказание ей военной помощи. Это колоссальный удар имиджу Киева», — передают слова Коротченко РИА Новости. Как считает аналитик, это особенно актуально после назначения Сырского новым главнокомандующим ВСУ.

Подразделения ВСУ полностью вышли из Авдеевки после распоряжения главкома Александра Сырского. Участники конференции в Мюнхене сомневаются в победе Украины в специальной военной операции, а украинский президент Владимир Зеленский пригрозил США потерей статуса партнера при отказе от помощи, передает телеканал «360».

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Взятие Авдеевки российскими войсками деморализует Вооруженные силы Украины и наносит колоссальный удар имиджу Киева, что особенно актуально после назначения главкомом ВСУ Александра Сырского. Об этом заявил военный аналитик, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко. «Это событие (взятие Авдеевки российскими войсками — прим. URA.RU) произошло во время работы Мюнхенской конференции по безопасности, где лидеры Запада обсуждают судьбу Украины и оказание ей военной помощи. Это колоссальный удар имиджу Киева», — передают слова Коротченко РИА Новости. Как считает аналитик, это особенно актуально после назначения Сырского новым главнокомандующим ВСУ. Подразделения ВСУ полностью вышли из Авдеевки после распоряжения главкома Александра Сырского. Участники конференции в Мюнхене сомневаются в победе Украины в специальной военной операции, а украинский президент Владимир Зеленский пригрозил США потерей статуса партнера при отказе от помощи, передает телеканал «360».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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