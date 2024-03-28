28 марта 2024

Директор «Смака» отреагировал на новости о национализации завода

Глава национализируемого «Смака» заявил, что предриятие работает «нормально»
© Служба новостей «URA.RU»
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Круглый стол по вопросу реализации новых инвестпроектов с заключением соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК). Екатеринбург, фуфаров владилен
Владилен Фуфаров считает, что у завода нет проблем Фото:

Гендиректор екатеринбургского хлебокомбината «Смак» Владилен Фуфаров заявил, что завод работает в прежнем режиме и изменений не предвидится. Так он отреагировал на новости о национализации предприятия.

Накануне появилась информация об иске Генпрокуратуры против владельцев холдинга «Макфы», экс-депутата Госдумы Вадима Белоусова и экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича, обвиненных в коррупции. Центральный суд Челябинска арестовал все активы и счета предприятий «Макфы». Холдингу принадлежит 89% акций «Смака».

«Завод работает нормально, проблем нет», — сказал Фуфаров URA.RU. На дальнейшие вопросы корреспондента он отказался отвечать.

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Гендиректор екатеринбургского хлебокомбината «Смак» Владилен Фуфаров заявил, что завод работает в прежнем режиме и изменений не предвидится. Так он отреагировал на новости о национализации предприятия. Накануне появилась информация об иске Генпрокуратуры против владельцев холдинга «Макфы», экс-депутата Госдумы Вадима Белоусова и экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича, обвиненных в коррупции. Центральный суд Челябинска арестовал все активы и счета предприятий «Макфы». Холдингу принадлежит 89% акций «Смака». «Завод работает нормально, проблем нет», — сказал Фуфаров URA.RU. На дальнейшие вопросы корреспондента он отказался отвечать.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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