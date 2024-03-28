Директор «Смака» отреагировал на новости о национализации завода

Гендиректор екатеринбургского хлебокомбината «Смак» Владилен Фуфаров заявил, что завод работает в прежнем режиме и изменений не предвидится. Так он отреагировал на новости о национализации предприятия.
Накануне появилась информация об иске Генпрокуратуры против владельцев холдинга «Макфы», экс-депутата Госдумы Вадима Белоусова и экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича, обвиненных в коррупции. Центральный суд Челябинска арестовал все активы и счета предприятий «Макфы». Холдингу принадлежит 89% акций «Смака».
«Завод работает нормально, проблем нет», — сказал Фуфаров URA.RU. На дальнейшие вопросы корреспондента он отказался отвечать.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!