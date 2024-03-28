Экономика Директор «Смака» отреагировал на новости о национализации завода Глава национализируемого «Смака» заявил, что предриятие работает «нормально» 29 марта 2024 в 12:45 Размер текста - 17 + Владилен Фуфаров считает, что у завода нет проблем Фото: Анна Майорова © URA.RU Гендиректор екатеринбургского хлебокомбината «Смак» Владилен Фуфаров заявил, что завод работает в прежнем режиме и изменений не предвидится. Так он отреагировал на новости о национализации предприятия. Накануне появилась информация об иске Генпрокуратуры против владельцев холдинга «Макфы», экс-депутата Госдумы Вадима Белоусова и экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича, обвиненных в коррупции. Центральный суд Челябинска арестовал все активы и счета предприятий «Макфы». Холдингу принадлежит 89% акций «Смака». «Завод работает нормально, проблем нет», — сказал Фуфаров URA.RU. На дальнейшие вопросы корреспондента он отказался отвечать. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Гендиректор екатеринбургского хлебокомбината «Смак» Владилен Фуфаров заявил, что завод работает в прежнем режиме и изменений не предвидится. Так он отреагировал на новости о национализации предприятия. Накануне появилась информация об иске Генпрокуратуры против владельцев холдинга «Макфы», экс-депутата Госдумы Вадима Белоусова и экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича, обвиненных в коррупции. Центральный суд Челябинска арестовал все активы и счета предприятий «Макфы». Холдингу принадлежит 89% акций «Смака». «Завод работает нормально, проблем нет», — сказал Фуфаров URA.RU. На дальнейшие вопросы корреспондента он отказался отвечать. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям