В Екатеринбурге осудили челябинца за оправдание терроризма

Челябинца отправили в колонию за оправдание терроризма

09 апреля 2024 в 11:03 Размер текста - 17 +

Мужчину отправили в колонию на два года Фото: Владимир Андреев © URA.RU Центральный окружной военный суд Екатеринбурга отправил в колонию жителя Челябинской области, обвиняемого в оправдании терроризма, а именно — поджога администрации Бакала, который совершили Алексей Нуриев и Роман Насрыев. Как сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону, мужчина отправился за решетку на два года. «Суд признал виновным жителя региона в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма). Судебной инстанцией он признан виновным и приговорен к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону. Там отметили, что мужчина оправдывал поступок Нуриева и Насрыева в социальных сетях. Уголовное дело в отношении гражданина возбуждено и расследовано следственным органом УФСБ по региону. Нуриев и Насрыев были задержаны в октябре 2022 года. По версии следствия, ночью они разбили окна мэрии Бакала и закинули внутрь два коктейля Молотова. Избежать распространение огня помог охранник. В результате мужчины были осуждены. В качестве наказания им назначили 19 лет лишения свободы. Первые четыре года они проведут в тюрьме, оставшийся срок — в колонии строгого режима. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Центральный окружной военный суд Екатеринбурга отправил в колонию жителя Челябинской области, обвиняемого в оправдании терроризма, а именно — поджога администрации Бакала, который совершили Алексей Нуриев и Роман Насрыев. Как сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону, мужчина отправился за решетку на два года. «Суд признал виновным жителя региона в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма). Судебной инстанцией он признан виновным и приговорен к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону. Там отметили, что мужчина оправдывал поступок Нуриева и Насрыева в социальных сетях. Уголовное дело в отношении гражданина возбуждено и расследовано следственным органом УФСБ по региону. Нуриев и Насрыев были задержаны в октябре 2022 года. По версии следствия, ночью они разбили окна мэрии Бакала и закинули внутрь два коктейля Молотова. Избежать распространение огня помог охранник. В результате мужчины были осуждены. В качестве наказания им назначили 19 лет лишения свободы. Первые четыре года они проведут в тюрьме, оставшийся срок — в колонии строгого режима.