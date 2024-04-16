В ХМАО отремонтируют мост на дороге в Свердловскую область

16 апреля 2024 в 09:57 Размер текста - 17 +

В ХМАО отремонтируют мост, ведущий в Свердловскую область Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Советском районе Ханты-Мансийского автономного округа в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» отремонтируют мост на автодороге «Югра», которая соединяет ХМАО со Свердловской областью. Реконструкцию планируют завершить осенью 2024 года. «В Советском районе приведут в нормативное состояние мост через реку Ейтья, расположенный на 429-м километре автодороги „Югра“. Участок Югорск — Таежный входит в опорную сеть РФ и обеспечивает выход на Свердловскую область, поэтому важно обеспечить комфортное и безопасное движение транспорта по мосту. Завершить работы запланировано до конца ноября 2024 года», — сообщило Управление автомобильных дорог Югры в telegram-канале. Мосту через реку Ейтья больше 20 лет, многие элементы сооружения требуют замены. В ходе реконструкции специалисты заменят балки пролетов, гидроизоляцию мостового полотна и дорожное покрытие, обновят опоры и поставят новое ограждение. Подготовка к ремонту начнется в мае, к работе строители приступят, когда установится положительная температура воздуха. Во время реконструкции по мосту организуют реверсивное движение транспорта. Ранее URA.RU писало, что дожди разрушили два моста, соединяющие ХМАО и Свердловскую область. Сооружения расположены в Советском районе. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Советском районе Ханты-Мансийского автономного округа в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» отремонтируют мост на автодороге «Югра», которая соединяет ХМАО со Свердловской областью. Реконструкцию планируют завершить осенью 2024 года. «В Советском районе приведут в нормативное состояние мост через реку Ейтья, расположенный на 429-м километре автодороги „Югра“. Участок Югорск — Таежный входит в опорную сеть РФ и обеспечивает выход на Свердловскую область, поэтому важно обеспечить комфортное и безопасное движение транспорта по мосту. Завершить работы запланировано до конца ноября 2024 года», — сообщило Управление автомобильных дорог Югры в telegram-канале. Мосту через реку Ейтья больше 20 лет, многие элементы сооружения требуют замены. В ходе реконструкции специалисты заменят балки пролетов, гидроизоляцию мостового полотна и дорожное покрытие, обновят опоры и поставят новое ограждение. Подготовка к ремонту начнется в мае, к работе строители приступят, когда установится положительная температура воздуха. Во время реконструкции по мосту организуют реверсивное движение транспорта. Ранее URA.RU писало, что дожди разрушили два моста, соединяющие ХМАО и Свердловскую область. Сооружения расположены в Советском районе.