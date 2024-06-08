Тюменка объяснила, почему собаки не вывели ее заблудившихся детей из леса

Щенки не смогли вывести из свердловского леса пропавших детей

08 июня 2024 в 12:12 Размер текста - 17 +

Собаки оказались еще малы, и не знали, как выйти из леса (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета В свердловском лесу пропали дети из Тюмени Охотничьи собаки, которые блуждали по лесу вместе с заблудившимся детьми из Тюмени, еще щенки, поэтому не смогли вывести своих маленьких хозяев из свердловского леса. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к спасательной операции и общавшийся с мамой брата и сестры Альфией. «Собаки совсем маленькие, они сами еще дети, это щенки, родились в декабре. Хозяева их только-только начали заниматься с кинологом. Семью они воспринимали как стаю, щенки от людей никуда не уходили, боялись оставаться одни, сразу начинали скулить. Так что не они вели детей, а дети их», — объяснил собеседник агентства. Брат и сестра потерялись 4 июня, с ними были две собаки. Детей искали 600 человек, и нашли на пятые сутки. Подробнее о всех перипетиях этой истории — в отдельном сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Охотничьи собаки, которые блуждали по лесу вместе с заблудившимся детьми из Тюмени, еще щенки, поэтому не смогли вывести своих маленьких хозяев из свердловского леса. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к спасательной операции и общавшийся с мамой брата и сестры Альфией. «Собаки совсем маленькие, они сами еще дети, это щенки, родились в декабре. Хозяева их только-только начали заниматься с кинологом. Семью они воспринимали как стаю, щенки от людей никуда не уходили, боялись оставаться одни, сразу начинали скулить. Так что не они вели детей, а дети их», — объяснил собеседник агентства. Брат и сестра потерялись 4 июня, с ними были две собаки. Детей искали 600 человек, и нашли на пятые сутки. Подробнее о всех перипетиях этой истории — в отдельном сюжете URA.RU.