08 июня 2024

Тюменка объяснила, почему собаки не вывели ее заблудившихся детей из леса

Щенки не смогли вывести из свердловского леса пропавших детей
© Служба новостей «URA.RU»
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Свердловские зарисовки. Екатеринбург, домашние животные, собака в машине, породистая собака, бигль
Собаки оказались еще малы, и не знали, как выйти из леса (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
В свердловском лесу пропали дети из Тюмени

Охотничьи собаки, которые блуждали по лесу вместе с заблудившимся детьми из Тюмени, еще щенки, поэтому не смогли вывести своих маленьких хозяев из свердловского леса. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к спасательной операции и общавшийся с мамой брата и сестры Альфией.

«Собаки совсем маленькие, они сами еще дети, это щенки, родились в декабре. Хозяева их только-только начали заниматься с кинологом. Семью они воспринимали как стаю, щенки от людей никуда не уходили, боялись оставаться одни, сразу начинали скулить. Так что не они вели детей, а дети их», — объяснил собеседник агентства.

Брат и сестра потерялись 4 июня, с ними были две собаки. Детей искали 600 человек, и нашли на пятые сутки. Подробнее о всех перипетиях этой истории — в отдельном сюжете URA.RU.

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Охотничьи собаки, которые блуждали по лесу вместе с заблудившимся детьми из Тюмени, еще щенки, поэтому не смогли вывести своих маленьких хозяев из свердловского леса. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к спасательной операции и общавшийся с мамой брата и сестры Альфией. «Собаки совсем маленькие, они сами еще дети, это щенки, родились в декабре. Хозяева их только-только начали заниматься с кинологом. Семью они воспринимали как стаю, щенки от людей никуда не уходили, боялись оставаться одни, сразу начинали скулить. Так что не они вели детей, а дети их», — объяснил собеседник агентства. Брат и сестра потерялись 4 июня, с ними были две собаки. Детей искали 600 человек, и нашли на пятые сутки. Подробнее о всех перипетиях этой истории — в отдельном сюжете URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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