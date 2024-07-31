Военкор Поддубный: колумбийские наемники ВСУ напали на украинских военных

31 июля 2024 в 17:38 Размер текста - 17 +

Латиноамериканские наемники ВСУ напали на украинских солдат, защищая земляка от их расправы Фото: 45th Infantry Brigade Combat Team / Sgt. Anthony Jones Между колумбийскими наемниками ВСУ и украинской армией произошла вооруженная стычка. После отказа штурмовать позиции российской армии в городе Часов Яр (ДНР) один из наемников-латиноамериканцев Филипе был связан солдатами Украины и брошен в яму. Другие наемники, защищая земляка, напали на украинцев. Эту информацию передал военкор Поддубный. «За отказ от штурма российских позиций в городе Часов Яр латиноамериканец по имени Филипе был связан и брошен в яму. Земляки, спасая друга от расплаты и неминуемой казни, пошли в атаку на своих же украинских „сослуживцев“», — сообщил Поддубный в своем telegram -канале. Кадры, снятые на нашлемную камеру одного из колумбийских бойцов, попала в ВС РФ после уничтожения колумбийца. Ранее была раскрыта судьба двух намеников украинской армии из Колумбии (Южная Америка), которых ликвидировали российские военные. Наемники «побросали своих детей и отправились воевать на Украину на стороне ВСУ». Об этом заявили в «Царьграде». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Между колумбийскими наемниками ВСУ и украинской армией произошла вооруженная стычка. После отказа штурмовать позиции российской армии в городе Часов Яр (ДНР) один из наемников-латиноамериканцев Филипе был связан солдатами Украины и брошен в яму. Другие наемники, защищая земляка, напали на украинцев. Эту информацию передал военкор Поддубный. «За отказ от штурма российских позиций в городе Часов Яр латиноамериканец по имени Филипе был связан и брошен в яму. Земляки, спасая друга от расплаты и неминуемой казни, пошли в атаку на своих же украинских „сослуживцев“», — сообщил Поддубный в своем telegram-канале. Кадры, снятые на нашлемную камеру одного из колумбийских бойцов, попала в ВС РФ после уничтожения колумбийца. Ранее была раскрыта судьба двух намеников украинской армии из Колумбии (Южная Америка), которых ликвидировали российские военные. Наемники «побросали своих детей и отправились воевать на Украину на стороне ВСУ». Об этом заявили в «Царьграде».