В Московском районе Петербурга обновлены 1,8 км водопроводных сетей

ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» успешно завершило масштабные работы по реконструкции водопроводной сети в Московском районе. Проект включал обновление сетей диаметром от 600 до 1200 мм на общую протяженность 1779 метров. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.
«Специалисты ГУП „Водоканал Санкт-Петербурга“ завершили масштабную реконструкцию водопроводной сети диаметром от 600 до 1200 мм и протяженностью 1779 метров в Московском районе», — сообщила пресс-служба «Водоканала Санкт-Петербурга» URA.RU. Работы проводились на ключевых улицах района, включая Пулковскую, Звездную и Дунайский проспект.
Реконструкция была разделена на два этапа. Первый этап включал прокладку новой водопроводной сети диаметром от 900 до 1200 мм и длиной 1155 метров. Второй этап охватывал реконструкцию 624 метров существующих сетей с диаметром труб от 600 до 1200 мм. Благодаря этим мерам, качество водоснабжения для более чем 50 тысяч абонентов было значительно улучшено.
В ходе реконструкции «Водоканал» использовал современные трубы из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, произведенные в России. Этот материал выбран за его превосходные характеристики, такие как устойчивость к коррозии, высокая механическая прочность и способность выдерживать низкие температуры. Это значительно продлевает срок службы водопроводной сети и снижает вероятность аварий.
На данный момент основные строительно-монтажные работы завершены. Следующий этап — это восстановление благоустройства нарушенных территорий, которые планируется завершить к концу июня 2025 года. Это включает в себя восстановление дорожного покрытия, тротуаров и зеленых насаждений.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.