09 апреля 2025

Петербургский пенсионер приехал на дачу и обнаружил тело сестры

© Служба новостей «URA.RU»
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Полицейские отметили, что в помещении, где лежало тело, был нарушен порядок
Полицейские отметили, что в помещении, где лежало тело, был нарушен порядок Фото:

В деревне Лехтуси Ленобласти пенсионер, приехавший на свою дачу в СНТ «Дружное-4», обнаружил тело своей сестры в одной из бытовок на участке. Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие».

«66-летний житель Калининского района пятого апреля приехал в СНТ „Дружное-4“ в деревне Лехтуси Всеволожского района. В бытовке на дачном участке мужчина обнаружил труп 59-летней сестры. Останки находились в бытовке площадью 12 квадратных метров», — пишет АН «Оперативное прикрытие». Тело погибшей было найдено в полусгнившем состоянии.

Полицейские отметили, что в помещении, где лежало тело, был нарушен порядок. После обнаружения тела, брат погибшей был доставлен для допроса в отдел полиции, где ему было предъявлено обязательство о явке. Он был опрошен и отпущен до выяснения всех обстоятельств дела. Тело сестры направлено в морг для проведения судебно-медицинской экспертизы. Стоит отметить, что пенсионер, обнаруживший тело, состоит на учете у психиатра.

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В деревне Лехтуси Ленобласти пенсионер, приехавший на свою дачу в СНТ «Дружное-4», обнаружил тело своей сестры в одной из бытовок на участке. Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие». «66-летний житель Калининского района пятого апреля приехал в СНТ „Дружное-4“ в деревне Лехтуси Всеволожского района. В бытовке на дачном участке мужчина обнаружил труп 59-летней сестры. Останки находились в бытовке площадью 12 квадратных метров», — пишет АН «Оперативное прикрытие». Тело погибшей было найдено в полусгнившем состоянии. Полицейские отметили, что в помещении, где лежало тело, был нарушен порядок. После обнаружения тела, брат погибшей был доставлен для допроса в отдел полиции, где ему было предъявлено обязательство о явке. Он был опрошен и отпущен до выяснения всех обстоятельств дела. Тело сестры направлено в морг для проведения судебно-медицинской экспертизы. Стоит отметить, что пенсионер, обнаруживший тело, состоит на учете у психиатра.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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