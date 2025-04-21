21 апреля 2025

Петербургский суд выселил ЖКС из занимаемых помещений

© Служба новостей «URA.RU»
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С компании взыскана госпошлина в размере трех тысяч рублей в пользу бюджета города
С компании взыскана госпошлина в размере трех тысяч рублей в пользу бюджета города Фото:

Суд Петербурга обязал ООО «Жилкомсервис №2 Пушкинского района» освободить занимаемые помещения. Основанием стали выявленные нарушения при использовании нежилых помещений, находящихся в государственной собственности города. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

«Суд обязал ООО „Жилкомсервис №2 Пушкинского района“ в срок 30 дней с момента вступления решения суда в законную силу освободить занимаемые помещения», — пишет Объединенная пресс-служба судов города в официальном telegram-канале. Кроме того, с компании взыскана госпошлина в размере трех тысяч рублей в пользу бюджета Петербурга.

В иске прокурора фигурировали три адреса в Пушкине:

  • ул. Конюшенная, д. 38/37, лит. А, пом. 5-Н;
  • ул. Госпитальная, д. 28а, лит. Б;
  • ул. Конюшенная, д. 16/13, лит. А, пом. 5-Н.

Проверка показала, что компания использовала помещения в отсутствие законных оснований. Руководителю организации было внесено представление об устранении выявленных нарушений с требованием освободить помещения. Однако, по состоянию на момент судебного разбирательства, объекты оставались занятыми.

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Суд Петербурга обязал ООО «Жилкомсервис №2 Пушкинского района» освободить занимаемые помещения. Основанием стали выявленные нарушения при использовании нежилых помещений, находящихся в государственной собственности города. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. «Суд обязал ООО „Жилкомсервис №2 Пушкинского района“ в срок 30 дней с момента вступления решения суда в законную силу освободить занимаемые помещения», — пишет Объединенная пресс-служба судов города в официальном telegram-канале. Кроме того, с компании взыскана госпошлина в размере трех тысяч рублей в пользу бюджета Петербурга. В иске прокурора фигурировали три адреса в Пушкине: Проверка показала, что компания использовала помещения в отсутствие законных оснований. Руководителю организации было внесено представление об устранении выявленных нарушений с требованием освободить помещения. Однако, по состоянию на момент судебного разбирательства, объекты оставались занятыми.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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