Петербургский суд выселил ЖКС из занимаемых помещений

Суд Петербурга обязал ООО «Жилкомсервис №2 Пушкинского района» освободить занимаемые помещения. Основанием стали выявленные нарушения при использовании нежилых помещений, находящихся в государственной собственности города. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.
«Суд обязал ООО „Жилкомсервис №2 Пушкинского района“ в срок 30 дней с момента вступления решения суда в законную силу освободить занимаемые помещения», — пишет Объединенная пресс-служба судов города в официальном telegram-канале. Кроме того, с компании взыскана госпошлина в размере трех тысяч рублей в пользу бюджета Петербурга.
В иске прокурора фигурировали три адреса в Пушкине:
- ул. Конюшенная, д. 38/37, лит. А, пом. 5-Н;
- ул. Госпитальная, д. 28а, лит. Б;
- ул. Конюшенная, д. 16/13, лит. А, пом. 5-Н.
Проверка показала, что компания использовала помещения в отсутствие законных оснований. Руководителю организации было внесено представление об устранении выявленных нарушений с требованием освободить помещения. Однако, по состоянию на момент судебного разбирательства, объекты оставались занятыми.
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