Уже скоро решится, станет ли Порошенко снова президентом Фото: Официальный сайт президента Украины

Уже в это воскресенье, 31 марта, на Украине состоятся президентские выборы. Обычно к значимой дате СМИ выпускают прогнозы, оценивают кандидатов, анализируют, как изменятся отношения России и ее соседки. «URA.RU» пошло другим путем: перед вами интервью с неожиданным экспертом, который скажет то, чего вы никогда не услышите от политаналитиков.

Наш собеседник — Евгений Фатеев, основатель екатеринбургского креативного агентства StreetArt и организатор фестиваля уличного искусства «Стенограффия» — очень глубоко разбирается в украинском вопросе. Историк по образованию (специализируется на изучении революций) он ведет нескучный блог «Уроки украинского» в газете «Завтра». А в Facebook Фатеева перемежаются посты об искусстве и украинской политике: беспристрастно и увлекательно. Мы не могли утаить от читателей этот ценный по сегодняшним меркам взгляд.

Евгений Фатеев — основатель креативного агентства StreetArt Фото: Александр Мамаев © URA.RU

— 31 марта на Украине пройдут президентские выборы. Они важны для России?

— С одной стороны, не факт. Очень многие постсоветские республики исходят из некой презумпции своей нужности нам, Западу, еще кому-то. Мы этим переболели — мы можем быть и империей, и всем прочим без них. С другой стороны, Украина — это не просто одна из постсоветских республик. Украина — это мы. Я сам выходец с юга, и должен вам сказать, что-то, как говорят на Донбассе, в Николаеве или в Херсоне — у нас на Кубани мы говорили также. То есть, Украина — это просто южно-русская ветвь русской цивилизации.

Так что для нас, безусловно, будет важно, какими они (результаты выборов — прим.ред.) будут. Либо произойдут какие-то перемены в сегодняшней пятилетней заморозке наших взаимоотношений, либо случится хоть какая-то положительная динамика.

Но, если честно, я расцениваю Украину не совсем как страну. Для меня Украина — это ситуация, в которую вляпалось какое-то количество советских, постсоветских людей. Поэтому предстоящие выборы скорее покажут — изменится ли что-то в ситуации по имени Украина.

— Как вы считаете, исход этих выборов предсказуем?

Петр Порошенко постарается победить на выборах «не мытьем, так катаньем» Фото: president.gov.ua

— Сейчас президентом Петром Порошенко построена очень жесткая, разветвленная система манипуляции выборами. Я имею в виду не только фальсификации. Чтобы вы понимали: буквально за последние дни, недели по 300-400 человек было прописано в каких-то квартирах в определенных районах. В результате в некоторых избирательных «наделах» вдруг меняется общий состав избирателей — на 25-30%. Это достаточно серьезные вещи.

Или, например, там заведен технический кандидат с точно такими же инициалами, как у Юлии Тимошенко — в бюллетени он будет находиться рядом с настоящей Тимошенко. И это только некоторые примеры.

Порошенко будет стараться победить не мытьем, так катаньем. В чем-то он воспроизводит тему наших выборов 1996-го года, когда Борис Ельцин практически с нулевым рейтингом, но все-таки в два тура перемахнул, стал президентом. Скорее всего, Порошенко удастся добиться своего, но есть и надежда на какую-то неожиданность. Ключевая проблематика итогов первого тура выборов заключается в том, попадет Порошенко во второй тур или нет.

— То есть, вы уверены, что будет два тура?

— Безусловно. На Украине предыдущие президентские выборы, в которых кандидат победил уже в первом туре, были, скорее, исключением. Для этой страны два тура — это норма. Об этом говорит и сегодняшняя предвыборная социология — кстати, она тоже манипулятивная. Честной аналитики в публичном поле Украины сейчас нет. Видимо, предвыборные штабы имеют какую-то честную социологию, но в публичное поле она очень плохо просачивается. Победа кого-либо в первом туре — это будет очень большое удивление. Из разряда невозможного.

Шоумен Владимир Зеленский — несистемный кандидат Фото: Личная страница Владимира Зеленского во Вконтакте

— Все говорят о тройке лидеров: Зеленский, Порошенко и Тимошенко. Кто из них вам ближе?

— Конечно, никто. Из этой тройки для России плохи все. Например, у Зеленского в последнее время начался такой «роман» с американским и европейским истеблишментом. Также его потенциальных избирателей шокировала поддержка Зеленским одиозного министра здравоохранения Ульяны Супрун. Она проводит, по сути, снос старой, имеющей советские корни системы здравоохранения — сейчас этот слом оборачивается страшными вещами. Так, широко известен случай в Сумской области: человек вынужден был сам себе отрезать ногу, потому что у него не хватало денег на операцию по ампутации, из-за гангрены. И Зеленский, однако же, почему-то ее поддержал. Это очень многих шокировало на юго-востоке Украины. Поэтому в этой «тройке» для нас никого хорошего нет.

— А еще кого-то из 39-ти кандидатов, помимо лидеров, можете выделить? На кого следует обратить внимание?

Юлия Тимошенко составит конкуренцию Порошенко и Зеленскому Фото: Официальный сайт Юлии Тимошенко

— Сейчас, по большому счету, есть 38 плюс один несистемный кандидат — Зеленский, такой «джокер». Там огромное количество технических кандидатов и тех, кто таким образом решают для себя задачи парламентских выборов, которые пройдут позднее. Но обновления политической элиты на Украине не произошло, там никого нового нет — там люди из одной крапленой колоды.

Затхлая, продажная, чудовищно несуверенная, лицемерная политическая элита, какая она есть на Украине — вот вся она вывалилась в этот список кандидатов. И даже те, кто якобы ассоциируются с юго-востоком, Александр Вилкул («Оппозиционный блок — Партия мира и развития» — прим.ред.), представитель оппозиционного блока, и Юрий Бойко от оппозиционной платформы — все они из одной колоды, которая не выполнит ни одного своего обещания.

— Есть ли разница в стратегиях Зеленского, Порошенко и Тимошенко в случае их победы — в частности, по отношению к России?

— Различия будут, но не стратегические, а тактические. Если говорить о риторике Тимошенко — она абсолютно антироссийская. Может, она чуть менее злопамятная и мелочная, чем Порошенко. Наверное, с ней будет поспокойнее, подоговороспособнее в газовой проблематике. Но стратегически вряд ли что-то изменится. Наши власти коммуницировать могут со всеми, кроме, пожалуй, Порошенко, за которым волочется шлейф какой-то чудовищной недоговороспособности. Но с ним и договариваться не о чем, потому что все последние пять лет это был просто каскад бесконечных, каких-то хуторских нарушений договоренностей с его стороны.

Кандидаты в президенты используют риторику о возможности «возвращения» Крыма Украине Фото: Владимир Андреев © URA.RU

— Некоторые кандидаты в президенты Украины не раз делали заявления, что смогут «вернуть» Крым Украине в случае победы. Это просто демагогия или они могут попытаться предпринять для этого какие-то шаги?

— Это, конечно, все риторика. Все кандидаты пытаются реанимировать тему Крыма, следуя национально ориентированной публике. Но все прекрасно понимают, уж поверьте, что все-таки большая часть украинского общества осознает невозможность возвращения полуострова.

— Лидером сейчас считают кандидата-шоумена Зеленского. Почему так получилось?

— Во-первых, в украинском обществе есть огромный запрос на другого человека. Сколько есть постсоветская Украина — это все одни и те же клоуны, которые кидают друг друга, ссорятся и публично славят. И люди видят все это больше 20 лет. Все, что в украинском обществе осталось из надежд, сейчас сконцентрировано на персоне Зеленского. Во-вторых, за Зеленским стоит очень мощный, серьезный медийный ресурс опального олигарха Игоря Коломойского. Все-таки один из главных телеканалов, из украинского «топ-3» — «1+1» — работает систематично на Зеленского. Он действительно очень популярен и известен на Украине.

— Вы на кого-то из кандидатов делаете ставку?

— Нет. Во-первых, я из России. Я просто исследую. Моей специализацией в университете были революции. Мне очень интересно, как они существуют во времени, как работают их этапы. Я считаю, второй Майдан — это все-таки настоящая революция, что бы кто ни говорил. И она меня интересует. Поэтому я довольно дистанцированно на все это смотрю. Мне очень интересно, какие институты создаются в рамках постмайданной Украины, и какие, наоборот, исчезают.

Выборы в украинский парламент пройдут в октябре Фото: wikipedia.org

— А как вы считаете, чего ждать от парламентских выборов на Украине, которые пройдут в октябре?

— А вот там будет весело. То, что сегодня премьер-министр Украины — ручная болонка Петра Порошенко — это, скорее, исключение. На самом деле различных властных полномочий у премьера очень много. Поэтому не исключено, что парламентские выборы в этом году даже важнее, чем президентские. Потому что премьер-министра назначает парламент. Да, президент главнокомандующий, ему частично подчинены силовики. Но премьер-министр его может уравновесить, такой пример двоевластия был — Янукович — Ющенко.

На парламентских выборах, скорее всего, все, что связано и аффилировано с Порошенко, большинства сформировать уже не сможет. В парламенте будет больше многоголосья, потому что очень серьезные позиции у «Батькивщины», туда точно войдет партия «Слуга народа» Зеленского. А что родится в результате договоренностей между вот этими продажными людьми, неизвестно.

Хотя, вы знаете, фигуру президента все-таки тоже нельзя недооценивать. Потому что когда он захочет, он может сконцентрировать власть в своих руках, как сейчас это сделал Порошенко. Под ним весь силовой блок, СБУ — «политическая полиция», Генпрокуратура, он чудовищно зачистил медиапространство.

— Вы с интересом исследуете то, что происходит на Украине, и при этом публично занимаете позицию, непопулярную в Facebook, идете против своих подписчиков. Зачем?

Фатеев изучает ситуацию на Украине уже несколько лет Фото: Анна Майорова © URA.RU

— Во-первых, я в Фейсбуке не для популярности, я его никак не монетизирую. Я верю в интеллектуальную честность. Нельзя, если ты интеллектуально честен, не видеть то, что происходит на Украине. Нельзя не видеть этот геноцид против собственного народа, повышение тарифов в десять раз. Вы знаете, мне все равно, популярна эта позиция или нет. Главное, что я в мире с собой, что я не вру себе.

И я все-таки считаю себя в этой области специалистом. Это моя профессия, если угодно — у меня в дипломе написано, что я историк. А второй украинский Майдан — это просто пиршество для историка. Это самое задокументированное, с помощью уже новых медиа, историческое событие. Самая задокументированная в истории человечья подлость.

Я не спорю, мне, конечно, очень приятно получать лайки, комментарии, в которых тебя хвалят. Но нет — так и нет, Бог с ними. На этом свет клином не сошелся.

— Многие от вас отписались? Может быть, количество лайков уменьшилось?

Крым не мог не вернуться в Россию, считает Фатеев Фото: Валентина Свистунова © URA.RU

— На удивление, я аудиторию не потерял. Я-то ждал большего, что потеряю и подписчиков, и друзей. Как раз нет. Единственная количественно большая потеря была недавно, под 100 человек, когда я чистил список от исчезнувших аккаунтов.

— Некоторые публичные люди негативно высказываются о присоединении Крыма. Мол, мы расплачиваемся за это санкциями и плохими отношениями с западными странами — как относитесь к такой позиции?

— Прямо противоположно. То есть, Крым, вообще, мой. Считайте, что я его присвоил сам себе. Крым просто не мог не присоединиться к нам после второго Майдана. Я даже верю в энергию невозможности: понимаете, не может появиться улица Бандеры и Шухевича в Севастополе. Это просто невозможно. Поэтому присоединение Крыма — это так естественно, что я даже не могу это обсуждать. Он никогда не ассоциировал себя с Украиной, его и передал-то Никита Хрущев, решая сугубо административные задачи. И сами украинцы это понимали и не инвестировали. Они никогда и не чувствовали, что он у них навсегда, и понимали, что когда-то это закончится. Вот оно и закончилось.

Сюжет Первого канала о «распятом мальчике» в 2014 году вызвал большой резонанс Фото: скриншот видео

— А как вы оцениваете освещение украинских событий в российских СМИ — в частности, на телевидении?

— Исчерпывающе. Сегодняшнее качество украинской аналитики у нас высокое. Дело в том, что я могу сравнивать. Я видел, я ежедневно вижу и слышу, что говорят там, на Украине, и что говорят здесь. У нас выступают серьезные аналитики с украинской стороны — например, Андрей Метлев, главный редактор аналитического канала UKRLIFE.TV, политолог Вадим Карасев. Мы их слушаем, оппонируем, может быть, закрикиваем. Но они в нашем поле есть. А там (на украинском ТВ — прим.ред.) контрпозиции вообще нет.

— Но в 2014 году много шума наделала история с сюжетом Первого канала о «распятом мальчике», оказавшаяся фейком…

— А вот что интересно, этот сюжет один такой, по сути. А на Украине блогер Анатолий Шарий каждый день не по разу уличает во лжи топовые украинские медиа. Наши — да, ошиблись. Так они уже это признали. Но качество новостей об Украине в российских медиа намного выше, чем-то, что творится на Украине.

— Вы говорили, что Украину мы потеряли еще в 1992 году и благополучно о ней забыли — пришлось «вспомнить» в 2014-м. Сейчас есть шанс ее обрести? Нужно ли нам это обретение?

— Тут встает вопрос о нашей глобальной стратегии. Не знаю, это непросто. Украина, украинские элиты оказались в ситуации неудачной. У них не получилось сыграть в государство. То, на что украинским элитам сегодня хватает ума — это плохо. Дело в том, что Украина — очень разнородная. Там есть Донбасс, есть Слобожанщина — это Харьков, Сумы. Есть юго-восток, Новороссия, Одесса — вообще особенная, и так далее. А сегодняшние украинские элиты пытаются построить мононациональное государство — это будет очень кровавый процесс. Национальные государства строились еще в 19-м веке, тогда можно было это понять и простить. Но строить национальное государство сейчас — это даже забавно. Скорее всего, Украины, в ее даже уже сегодняшнем уполовиненном виде, не будет. Будет что-то другое. И что в этой ситуации делать России — очень сложный вопрос.

Конфликт в Донбассе продолжается до сих пор Фото: Карина Ванеш © URA.RU

— Что думаете о конфликте в Донбассе? Россия его устроила?

— Нет, нет и еще раз нет. В этом вопросе я рекомендую обратить внимание на высказывания экс-министра по чрезвычайным ситуациям Украины Нестора Шуфрича — сейчас он входит в оппозиционный блок «За життя». Он очень много рассказывает о ситуации накануне уже кровавого возобновления АТО летом 2014-го года. Шуфрич винит Порошенко в том, что в Донбассе началась война и не может ему этого простить. Шуфрич вместе с Виктором Медведчуком (лидер движения «Украинский выбор — прим.ред.) были переговорщиками между донецкими повстанцами и украинской властью — он рассказывает, что конфликт можно было затушить еще тогда и договориться. Но Порошенко все-таки принял необъяснимое, непонятное решение воевать. Поэтому для меня, как историка, это не вопрос дискуссий, кто там начал войну.

— Видите ли вы перспективы нормализации отношений между Россией и Украиной? Что для этого нужно?

— Определенные перспективы есть, но для этого Порошенко нужно уйти. Я говорил, что все эти трое (Порошенко, Зеленский и Тимошенко — прим.ред.) для нас плохи. Но все равно, любой другой, кроме Порошенко, подарит узенький ли, но какой-то коридор возможностей хоть каких-то отношений. Может быть, начнут летать самолеты — почему нет. Потому что сейчас это просто какой-то бред и абсурд — украинцы кормят авиасообщением Минск, Кишинев и Ригу. Возможно, такого «выстрела себе в ногу» со стороны Украины станет меньше — уже будет хорошо.