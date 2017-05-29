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29 мая 2017
19:52  29 мая 2017 0

Ураган в Москве оставил без вывески «Союз журналистов». ФОТО

Вывеску Союза журналистов сдуло на Садовое кольцоФото: страница "ВКонтакте" Дениса Токарского

Сильный ураган в Москве сдул на Садовое кольцо вывеску «Союза журналистов», конструкция перегородила часть автомобильной полосы. На ситуацию уже отреагировал управляющий делами Союза журналистов России Денис Токарский, известный в Свердловской области как издатель «МК-Урал» и владелец интернет-газеты «Вечерние ведомости».

«Осенью мэрия прислала нам в Союз журналистов письмо с требованием снять нашу красивую разноцветную вывеску с подсветкой. Основанием было письмо о несоответствии этой конструкции новым стандартам. Мы, конечно, сняли ее и у себя на парковке хранили. Потому что выкидывать жалко. А мы люди хозяйственные. Новую вывеску согласовываем. Сегодняшним штормом старую вывеску сдуло аж на Садовое. Минут 5 хватило нам, чтоб утащить ее обратно. Минут 5 хватило автолюбителю, чтоб сфотографировать это и запилить в соцсети. И в телеграм-канал. С подписью „Союз журналистов всё“. Не хочу никого расстраивать, но мы не всё. Всё у нас хорошо. Новую вывеску скоро продемонстрирую!» — заявил журналист в соцсети.

Как писало «URA.RU» ранее, природная аномалия в столице уже привела к жертвам. По данным СМИ, в результате урагана погибли четыре человека, ураганный ветер повалил деревья и сорвал рекламные щиты в нескольких районах Москвы. Из-за стихии также пострадали автомобили.

Виктор Кудряшов
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