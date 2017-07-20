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20 июля 2017
19 июля 2017
09:00  20 июля 2017 0

«Белый китаец», быть пенсионером в России тяжко, «made in Turkey». Главное за ночь — в подборке «URA.RU»

Клипарт. Август. Часть VI, инвалид, пенсионер, старушка, бабушка, старость
Быть пенсионером в России непростоФото: Илья Московец © URA.RU

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Главное к этому часу:

Москва и Вашингтон прокомментировали «тайную встречу» Путина и Трампа. Накануне в СМИ стала появляться информацию о том, что Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе саммита G20 в Гамбурге якобы провели не одну, а две встречи. Кстати, стало известно имя нового посла США в России. И вот что стоит о нем знать.

Население России сократилось на 112 тысяч человек. И продолжает сокращаться: умирает больше россиян, чем рождается.

Чаша терпения лопнула. «Уральские авиалинии» побили собственные рекорды ненависти пассажиров. Сообщения о задержках рейсов приходят со всех сторон.

Быть пенсионером в России непросто. Страна вошла в пятерку худших для пенсионеров стран. Узнайте почему.

На Южном Урале резко растет число жертв от передозировки новым для региона наркотиком. «Белый китаец» — название нового «убийцы». Он в 1000 раз сильнее героина.

Из забавного. В новой форме олимпийской сборной РФ нашли лейбл «made in Turkey» и кроссовки Adidas. Сами создать форму не смогли.

Полина Миклашевская
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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