20:40 02 августа 2017 0

Дональд Трамп все же подписал новый пакет санкций против России Фото: depositphotos.com © URA.RU

Подписание американским президентом Дональдом Трампом нового пакета санкций против России фактически означает официальное начало очередной холодной войны. Отношения между двумя державами будут только ухудшаться. Такое мнение «URA.RU» высказали опрошенные политологи.

В среду, 2 августа, стало известно, что президент США Дональд Трамп подписал пакет антироссийских санкций. Об этом сообщил представитель Белого дома. Как ожидается, в ближайшее время будет опубликовано соответствующее заявление.

По мнению главы Института политической социологии Вячеслава Смирнова, дальше отношения между США и Россией будут стремительно ухудшаться. «На самом деле все достаточно понятно. Мы вернулись в начало 80-х годов к холодной войне и декларациям о санкциях. Это понятно и привычно для нас. Подождем следующего президента США», — сказал «URA.RU» Смирнов.

По его мнению, нам всегда есть чем ответить как в военной области, так и в экономической. «Однако, если вчитаться нынешние санкции, то можно обнаружить, что они лишь узаконивают те ограничения, которые де факто существуют и так уже два года», — сказал эксперт.

Как заявил «URA.RU» политолог, член Российской ассоциации политической науки Олег Иванов, для Трампа решение о подписании нового пакета санкций против России было во многом вынужденным: «Он не обладает таким влиянием, чтобы не подписывать этот закон. Возможно, Трамп даже не согласен со многими нормами, изложенными в документе».

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Он также отметил, что ответ России на этот недружественный шаг последует неизбежно. «Высылка дипломатов и запрет пользоваться дачей в Серебряном Бору — это ответ еще на предыдущие шаги, сделанные еще Бараком Обамой. Скорее всего, Россия откажется от вложений наших бюджетных средств в американские ценные бумаги. Кроме того, некоторым американским компаниям могут запретить работать на территории нашей страны. Это логично — зачем нам поддерживать их экономику?» — заявил собеседник агентства.

Политолог Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер пояснил «URA.RU», что ухудшение отношений между двумя странами становится практически неизбежным. «Конечно, всегда есть пространство для маневра, есть возможности для переговорного процесса, но их становится все меньше и меньше. Не стоит исходить из той логики, что только Россия должна идти на уступки. А разве США не должны?» — заявил он в беседе с «URA.RU».

Напомним, ранее законопроект, вводящий новые санкции, в США подавляющим большинством голосов одобрили сенат и палата представителей. Новый санкционный пакет станет самым масштабным с начала 2014 года. В частности, подписанный Трампом законопроект расширяет ряд секторальных санкций против российской экономики. Также он вводит ограничения против российских энергетических проектов, в том числе в Евросоюзе.