{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 60,75
Динамика за 2 недели
Евро 71,95
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
03 августа 2017
Главные новости 
16:16  03 августа 2017 0

ЦБ не ждет новых потрясений на рынке. В список самых надежных кредитных организаций страны входит уральский банк

Административные здания Москвы. Иллюстрации. Антон Белицкий , центробанк, банк россии, центральный банк РФ
Банк России оценил надежность кредитных организаций страныФото: Антон Белицкий © URA.RU

Центробанк не планирует отзывать лицензии у крупных банков. Однако процесс санации банковского сектора будет продолжен, отметил первый заместитель председателя ЦБ РФ Дмитрий Тулин.

По словам зампреда Банка России, «слабые» банки в системе еще функционируют, но регулятор проводит «обязательное лечение», передает Nation News. Тулин подчеркнул, что процесс санации «слабых» банков, запущенный регулятором, во-первых, позволит обеспечить непрерывность деятельности банков, а во-вторых, гарантирует исполнение обязательств перед вкладчиками. Регулятор не ожидает в обозримом будущем каких-либо серьезных негативных событий в банковском секторе и, прежде всего, отзыва лицензий у крупных банков.

Отметим, в список системно значимых банков входят 10 крупных кредитных организаций, на долю которых суммарно приходится около 60% совокупных активов российского банковского сектора, пишет «Газета.Ru». Помимо государственных кредитных учреждений (Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Россельхозбанк) в десятку также входят крупнейшие российские частные игроки, такие как «Открытие» и «Промсвязьбанк», а также «дочки» зарубежных организаций (Росбанк, Райффайзенбанк, «Юникредит»).

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Комментарии ({{item_print.comments_count}})
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров