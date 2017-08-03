16:16 03 августа 2017 0

Банк России оценил надежность кредитных организаций страны Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Центробанк не планирует отзывать лицензии у крупных банков. Однако процесс санации банковского сектора будет продолжен, отметил первый заместитель председателя ЦБ РФ Дмитрий Тулин.

По словам зампреда Банка России, «слабые» банки в системе еще функционируют, но регулятор проводит «обязательное лечение», передает Nation News. Тулин подчеркнул, что процесс санации «слабых» банков, запущенный регулятором, во-первых, позволит обеспечить непрерывность деятельности банков, а во-вторых, гарантирует исполнение обязательств перед вкладчиками. Регулятор не ожидает в обозримом будущем каких-либо серьезных негативных событий в банковском секторе и, прежде всего, отзыва лицензий у крупных банков.

Отметим, в список системно значимых банков входят 10 крупных кредитных организаций, на долю которых суммарно приходится около 60% совокупных активов российского банковского сектора, пишет «Газета.Ru». Помимо государственных кредитных учреждений (Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Россельхозбанк) в десятку также входят крупнейшие российские частные игроки, такие как «Открытие» и «Промсвязьбанк», а также «дочки» зарубежных организаций (Росбанк, Райффайзенбанк, «Юникредит»).