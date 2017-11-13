{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Зюганова может заменить его внук. Губернаторов лишат мигалок. В ОНФ - самая масштабная в истории чистка.
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 59,18
Динамика за 2 недели
Евро 68,92
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
13 ноября 2017
15:42  13 ноября 2017 0

Уральский депутат Госдумы рассказал о новой опасности для России на Востоке

Интервью. Зелимхан Муцоев. Москва, муцоев зелимхан
Муцоев предвидит продолжительный конфликт между Ираном и Саудовской АравиейФото: Антон Белицкий © URA.RU

Саудовская Аравия и Иран готовятся к длительному противостоянию, которое может перенестись на территорию Ливана, считает уральский депутат Госдумы, член комитета по международным делам Зелимхан Муцоев. По словам политика, такое развитие событий сыграет на руку политическим оппонентам России.

Муцоев в колонке для газеты «Известия» написал, что Иран и Саудовская Аравия всеми возможными способами активно борются за лидерство в регионе. По мнению политика, две ведущие региональные державы предоставлены сами себе и сдерживаются пока только усилиями России и ряда европейских стран, которые устали от войны в Сирии.

«Мы видим, что два государства находятся в состоянии подготовки к очередному витку напряженности и собирают ресурсы, ищут новых союзников — готовятся если не к войне, то к длительному противостоянию, — написал Муцоев. — Для России такое развитие событий было бы крайне нежелательным по целому ряду причин — это как минимум будет играть на руку тем, кому выгодна дальнейшая дестабилизация обстановки в регионе».

Ранее власти Саудовской Аравии обвинили Иран в поставках баллистических ракет йеменским хуситам. В Эр-Рияде действия страны рассматривают как прямую военную угрозу.

Отметим, Зелимхан Муцоев в Госдуме представляет Первоуральский одномандатный округ. Политик специализируется на проблемах Ближнего Востока и Кавказа.

Виктор Дорофеев
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров