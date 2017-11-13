15:42 13 ноября 2017 0

Муцоев предвидит продолжительный конфликт между Ираном и Саудовской Аравией Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Саудовская Аравия и Иран готовятся к длительному противостоянию, которое может перенестись на территорию Ливана, считает уральский депутат Госдумы, член комитета по международным делам Зелимхан Муцоев. По словам политика, такое развитие событий сыграет на руку политическим оппонентам России.

Муцоев в колонке для газеты «Известия» написал, что Иран и Саудовская Аравия всеми возможными способами активно борются за лидерство в регионе. По мнению политика, две ведущие региональные державы предоставлены сами себе и сдерживаются пока только усилиями России и ряда европейских стран, которые устали от войны в Сирии.

«Мы видим, что два государства находятся в состоянии подготовки к очередному витку напряженности и собирают ресурсы, ищут новых союзников — готовятся если не к войне, то к длительному противостоянию, — написал Муцоев. — Для России такое развитие событий было бы крайне нежелательным по целому ряду причин — это как минимум будет играть на руку тем, кому выгодна дальнейшая дестабилизация обстановки в регионе».

Ранее власти Саудовской Аравии обвинили Иран в поставках баллистических ракет йеменским хуситам. В Эр-Рияде действия страны рассматривают как прямую военную угрозу.

Отметим, Зелимхан Муцоев в Госдуме представляет Первоуральский одномандатный округ. Политик специализируется на проблемах Ближнего Востока и Кавказа.