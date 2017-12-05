11:00 05 декабря 2017 0

Главе УГМК Искандеру Махмудову исполнилось 54 года Фото: ООО «УГМК-Холдинг»

Основателю и президенту Уральской горно-металлургической компании (УГМК) Искандеру Махмудову во вторник, 5 декабря, исполнилось 54 года. С днем рождения известного российского предпринимателя поздравили депутаты Госдумы.

Председатель комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Государственной думы Сергей Жигарев отметил в разговоре с «URA.RU», что Искандер Кахрамонович — замечательный промышленник, который успешно проходит все экономические кризисы.

«Людей не увольняет, выполняет все взятые социальные обязательства. Я даже не помню ни одной серьезной проблемы, связанной с экономической деятельностью этого бизнесмена, помню только положительные моменты», — заявил депутат от ЛДПР агентству и добавил, что желает Махмудову успехов — и на работе, и на охоте.

«Он — заядлый охотник. Умеет хорошо работать и хорошо отдыхать. Поэтому удачных ему выстрелов — и в бизнесе, и в других сферах жизни», — пожелал Жигарев.

К этим поздравлениям присоединился и его заместитель по комитетской работе уралец-справоросс Валерий Гартунг: «Я с большим уважением отношусь к этому человеку, который очень многого добился и многое сделал для экономики Урала и России. Он — выдающийся человек, мы знакомы много лет, с удовольствием поздравляю его с днем рождения. Желаю ему здоровья, удачи, благополучия, процветания и всего самого лучшего».

Успехов в развитии Уральской промышленности Махмудову пожелал другой его земляк — депутат, основатель движения «В защиту человека труда» Андрей Ветлужских. «Хорошего настроения от реализации крупных проектов во славу России и на благо людей! Личного счастья!» — добавил он.

Редакция «URA.Ru» также поздравляет именинника и желает Искандеру Кахрамоновичу, чтобы ему приходили только хорошие новости!