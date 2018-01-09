09:00 09 января 2018 0

Главные события 2018 года в новогоднем календаре Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Каждый день мы отбираем для вас только самые интересные новости и тексты. Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы быть в курсе всех событий. У нас также есть телеграм-канал, где мы оперативно публикуем самое интересное каждый день.

Здравствуйте! Сегодня 9 января, вторник. И вот главные новости к этому часу:

Преподаватель УрФУ назвал нынешнюю российскую элиту «одним из самых больших зол». Телеведущего Соловьева возмутило такое высказывание, он даже пригрозил юристами.

Праздники закончились, и снова наступают рабочие будни. 2018 год на Урале обещает быть очень насыщенным. Мы подготовили календарь главных событий: отставки, премьеры, интриги, гастроли, президент и патриарх.

Медведев сначала исключил вице-премьера Мутко из оргкомитета ЧМ-2018, а теперь нашел ему новое место работы. Приказ уже подписан.

Пока все встречали 2018-й год, произошло немало важных событий. Традиционная подборка «URA.RU» самых интересных происшествий.

Весь 2017-й Челябинская область стабильно была поставщиком проблемных новостей. Ужасный смог над городом, дети с криками «АУЕ», паника с рутением и много других громких событий Южного Урала — в материале «URA.RU».

Страшное ДТП, которое случилось на трассе Екатеринбург — Тюмень, унесло жизни четырех человек. А выжившие оказались в ловушке.