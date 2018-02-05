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05 февраля 2018
13:37  05 февраля 2018 3

Региональные выборы-2018 будут оппозиционными. Екатеринбург в числе красных точек на карте

IV конгресс РАПК
Впервые в региональных выборах столько проблемных регионовФото: Владимир Андреев © URA.RU

Региональная политическая повестка, которая на время президентских выборов отошла на второй план, обещает обостриться к сентябрю. Выборы губернаторов, мэров и депутатов Законодательных собраний пройдут в большинстве протестных регионов страны.

«Коммерсант» отмечает особенность голосования 9 сентября: у людей появится возможность выразить оппозиционное мнение после выборов президента РФ. Так было в 1996 году, когда после победы Бориса Ельцина поддержанные им губернаторы проигрывали фаворитам Геннадия Зюганова.

Нынешняя избирательная кампания затронет 30 регионов. В Московской, Иркутской и Новосибирской областях, Приморском крае, Чукотском АО и 12 других регионах выберут губернаторов. В 15 регионах пройдет голосование за депутатов Заксобраний, в том числе в Архангельской, Ульяновской и Ивановской областях, Башкирии, Хакасии и Бурятии, Республике Саха, Ненецком АО, Калмыкии.

Мэров выберут в четырех городах: Екатеринбурге, Томске, Абакане и Хабаровске. Оппозиционный уральский градоначальник Евгений Ройзман пока не заявил, что планирует пойти на второй срок, но московские журналисты считают, что в Екатеринбурге и без него найдутся противники кандидатам от «Единой России».

В таких условиях, отмечает издание, у власти может не хватить ресурсов, чтобы защитить своих кандидатов, что предвещает неожиданные результаты голосования. В нем примет участие почти половина избирателей (50 млн человек). Если после президентских выборов пройдет ротация губернаторов и новые врио выдвинут свои кандидатуры, то явка может составить 60 млн человек (тем самым побьет рекорд 2014 года). На участки придут жители девяти из 15 городов-миллионников. Впервые кампания затронет большинство субъектов, которые считались проблемными: по явке или результатам у правящей партии.

Семен Гринберг
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