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06 февраля 2018
Главные новости 
13:29  06 февраля 2018 2

Мягкий приговор виновникам страшной аварии в ХМАО обжалует Генпрокуратура. Родители после суда готовят акции протеста

Ханты-Мансийск, прокуратура
Прокуратура оспорит приговор виновникам аварии с погибшими детьмиФото: Александр Кулаковский © URA.RU
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Автобус с детьми попал в крупное ДТП в ХМАО
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Родители жертв ДТП под Ханты-Мансийском и Генпрокуратура будут обжаловать приговор виновникам страшной аварии. Наказание фигурантам резонансной истории сочли слишком мягким.

Софья Саморукова, родственница одной из пострадавших в аварии девочек, заявила «URA.RU», что в ближайшее время пройдут новые акции протеста, в том числе и за пределами региона. «Конечно, мы будем обжаловать. У меня нет слов, я не понимаю, это просто ужас. Тарасовой дали трудовые работы за всю ее халатность. Это издевательство над нашими детьми. Нас долго останавливали, уговаривали не проводить акции протеста, но, видимо, время пришло действовать по-другому. Значит, поедем в Москву на митинг, будем в Югре проводить», — рассказала Софья Саморукова.

Как ранее сообщало «URA.RU», 4 декабря 2016 года на трассе под Ханты-Мансийском столкнулись грузовик и автобус с детьми из Нефтеюганска. На скамье подсудимых оказались четыре человека, которым 6 февраля вынесли приговор. По решению суда именно водитель грузовика Раиль Саитханов вылетел на полосу встречного движения — он проведет в колонии общего режима 6 лет и 9 месяцев.

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Водителю автобуса Марату Зайнуллину и представителю владельца автобуса Александру Сидоруку судья переквалифицировал статью на более мягкую. В суде установили, что Зайнуллин пытался уйти от столкновения с грузовиком. Водитель автобуса проведет в колонии общего режима 1 год и 5 месяцев, Сидорук — 1 год и 3 месяца. Директора спортшколы «Сибиряк» Ирину Тарасову, чьи воспитанники погибли в аварии, направили на исправительные работы сроком на 11 месяцев с лишением права занимать должности руководителя.

Помимо родителей пострадавших детей, этот приговор планирует обжаловать и прокуратура. «В связи с тем, что позиция государственного обвинения относительно квалификации действий подсудимых Зайнуллина, Сидорука и Тарасовой, а также назначенной им меры наказания существенно отличается от решения суда в этой части, в ближайшее время будет рассмотрен вопрос о внесении апелляционного представления за подписью заместителя Генерального прокурора Российской Федерации Юрия Пономарева», — сообщили «URA.RU» в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.

Антон Степыгин
© Служба новостей «URA.RU»
Игорь Волосин
© Служба новостей «URA.RU»
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