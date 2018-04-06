21:00 06 апреля 2018 0

Концентрация опасных веществ в озере под Челябинском превышает норму в 40 тысяч раз Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

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