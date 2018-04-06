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Путин отправил в отставку главного следователя Свердловской области
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06 апреля 2018
21:00  06 апреля 2018 0

Отставка российских силовиков, новые санкции США, экологическая катастрофа под Челябинском. Главное за день — в подборке «URA.RU»

Цветная вода у полпредства. Екатеринбург, загрязнение среды, экология, выбросы, сброс нечистот
Концентрация опасных веществ в озере под Челябинском превышает норму в 40 тысяч разФото: Владимир Жабриков © URA.RU

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Главное к этому часу:

Владимир Путин отправил в отставку 12 руководителей силовых ведомств. Среди уволенных силовиков — два уральца, генерал-майор полиции Александр Гук и глава свердловского СУ СКР Валерий Задорин. Рассказываем, кто стал новым главным следователем Свердловской области и что ему оставил предшественник.

США опубликовали санкционный список против российский чиновников и бизнесменов. Всего в нем оказалось 38 фигурантов, в том числе Олег Дерипаска и Сулейман Керимов. Мы разобрались, что означают новые санкции и как они коснутся простых россиян.

Британские СМИ назвали точное место создания «Новичка», которым якобы отравили Скрипалей. Россия эту информацию опровергла, указав на промах лондонской разведки. В это время Сергей Скрипаль вышел из критического состояния.

В Челябинской области назревает экологическая катастрофа. Виной тому — исправительная колония в Кыштыме, сливавшая в соседнее озеро опасные химикаты. Сейчас концентрация опасных веществ на очистительных сооружениях превышает норму в 40 тысяч раз.

Тюменские коммунисты вручили медали «детям войны», а после потребовали заплатить за них 130 рублей. Стариков такая акция, естественно, возмутила. Но в ответ на претензии члены партии развели руками и сослались на «работу в убыток».

А советник Путина по развитию Интернета Герман Клименко решил взять на себя миссию «вернуть 2007 год» и посоветовал россиянам перейти с Telegram на ICQ. В соцсетях, кстати, предложили «не париться» и сразу браться за голубей и бересту.

Наталья Полетавкина
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