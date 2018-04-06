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06 апреля 2018
17:51  06 апреля 2018 3

«Это бесстыдство!» Тюменские коммунисты продают медали старикам, пережившим войну. ВИДЕО

Тамара Казанцева рассказала, что награды партия продает себе в убытокФОТО: РЕН ТВ, скриншот

Член ЦК КПРФ Тюмени Тамара Казанцева рассказала о платных медалях, которая партия специально к 9 мая вручила «детям войны». Сами ветераны награды за деньги посчитали бесстыдством. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Специальные медали вручали тем, кто ребенком пережил Великую Отечественную войну (ВОВ). Акция проходила в разных регионах России. Пришедшим за награду предложили заплатить 130 рублей. Ветеранов возмутила такая спекуляция, их оскорбила необходимость платить за благодарность потомков. «Это бесстыдство. Нельзя спекулировать на патриотических чувствах наших граждан», — отметил сражавшийся под Сталинградом ветеран ВОВ Виктор Сахаровский.

Член ЦК КПРФ, первый секретарь тюменского обкома партии Тамара Казанцева пояснила, что коммунисты отнюдь не наживаются, а работают себе в убыток. «Такая медаль, чтобы ее изготовить, стоит 500 рублей, а реализуется она у нас первоначально по 150, потом скидка, итого 130, бесплатно нам ее никто не дает», — пояснила она в интервью РЕН ТВ. Однако, корреспонденты выяснили, что стоимость медали, изготовленной в Китае, вместе с доставкой не превышает 100 рублей. Объяснить разные цифры в себестоимости памятных наград Казанцева отказалась. «Да не буду с вами разговаривать, нервы портить не хочу!» — пояснила «URA.RU» член ЦК КПРФ.

Формально награды вручают «детям войны», то есть тем, кто родился с 1 января 1928 по 3 сентября 1945 года. Эти временные рамки удивляют ветеранов. «А те, кто родился 4 сентября, уже не считаются детьми войны? Это все условно, устанавливать льготы по дате рождения неправильно», — пояснил нашему агентству председатель Тюменского совета ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Герман Смирнов. Он также отметил, что не собирается покупать сувенирную медаль, которую фактически может приобрести любой желающий.

Наталья Михалева
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