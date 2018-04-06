Британцы «промахнулись» с лабораторией, где готовили яд для Скрипаля

13:59 06 апреля 2018 0

Антироссийская кампания в британских СМИ становится все более «токсичной» Фото: depositphotos.com © URA.RU

Россия опровергла распространенную британскими СМИ информацию, что яд «Новичок» для отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля был синтезирован в лаборатории города Шиханы. Об этом заявил бывший глава госкомиссии по химразоружению, а ныне полпред президента РФ в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич.

По его словам, лаборатория Государственного НИИ органической химии и технологии в Шиханах вообще не занималась химическим оружием. «Эта лаборатория не входила в спектр нашей работы. Все базы, где хранилось химическое оружие, известны, Шиханы к ним не относятся. В Саратовской области был объект, но не в Шиханах», — цитирует Бабича «Федеральное агентство новостей».

Как уже сообщало «URA.RU», Шиханы как «точное место производства» отравляющего вещества назвала The Times со ссылкой на источники в разведке. Ранее «источники» уже указывали на окраину Москвы, а также сообщали, что «Новичок» подмешали Скрипалям в гречневую крупу, напоминает Nation News. Однако все большее количество нестыковок не смущает англичан. Как заявила газета The Independent, совершенно не важно, может Великобритания доказать виновность России или нет, указывает «Национальная служба новостей».

Опрошенные «URA.RU» эксперты высказывали предположение, что отравление в Великобритании экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери могло быть инсценировкой. Собеседники не исключают, что россияне на самом деле были не отравлены, а спрятаны в надежном месте.