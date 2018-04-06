{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Жителя ХМАО отправят в колонию из-за друга, который уехал воевать за ИГИЛ
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,58
Динамика за 2 недели
Евро 70,59
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
06 апреля 2018
13:59  06 апреля 2018 0

Британцы «промахнулись» с лабораторией, где готовили яд для Скрипаля

Клипарт. Противогаз, противогаз
Антироссийская кампания в британских СМИ становится все более «токсичной»Фото: depositphotos.com © URA.RU
новость из сюжета:
Отношения России и Британии после отравления Скрипаля
все новости сюжета

Россия опровергла распространенную британскими СМИ информацию, что яд «Новичок» для отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля был синтезирован в лаборатории города Шиханы. Об этом заявил бывший глава госкомиссии по химразоружению, а ныне полпред президента РФ в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич.

По его словам, лаборатория Государственного НИИ органической химии и технологии в Шиханах вообще не занималась химическим оружием. «Эта лаборатория не входила в спектр нашей работы. Все базы, где хранилось химическое оружие, известны, Шиханы к ним не относятся. В Саратовской области был объект, но не в Шиханах», — цитирует Бабича «Федеральное агентство новостей».

Как уже сообщало «URA.RU», Шиханы как «точное место производства» отравляющего вещества назвала The Times со ссылкой на источники в разведке. Ранее «источники» уже указывали на окраину Москвы, а также сообщали, что «Новичок» подмешали Скрипалям в гречневую крупу, напоминает Nation News. Однако все большее количество нестыковок не смущает англичан. Как заявила газета The Independent, совершенно не важно, может Великобритания доказать виновность России или нет, указывает «Национальная служба новостей».

Опрошенные «URA.RU» эксперты высказывали предположение, что отравление в Великобритании экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери могло быть инсценировкой. Собеседники не исключают, что россияне на самом деле были не отравлены, а спрятаны в надежном месте.

Владимир Васин
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров