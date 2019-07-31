Медведев разрешил потратить сотни миллиардов рублей на обский проект НОВАТЭКа

Однако пока никто не знает, откуда возьмутся деньги Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Правительство потратит 103,6 млрд рублей на строительство терминала по сжижению газа для компании НОВАТЭК. Соответствующее постановление уже подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

Терминал «Утренний» построят на Обской губе в рамках проекта «Арктик СПГ-2». Общая стоимость проекта — 144,2 млрд рублей. Вклад правительства пойдет на федеральную инфраструктуру проекта. Средства для проекта глава России Владимир Путин поручил найти в бюджете, после чего в Минфине предложили сократить финансирование высокоскоростных железнодорожных магистралей. Однако денежный вопрос еще окончательно не решен, передает «Коммерсант» со ссылкой на собственный источник, знакомый с ситуацией.

После этого обещания правительства «Росатом» наконец-то может начать работы по дноуглублению. Они обойдутся в 4 млрд рублей. Именно их ранее попросил глава НОВАТЭКа Леонид Михельсон у премьера. Работы должны начаться до 1 августа и рассчитаны на десять недель.

«Арктик СПГ-2» — проект «НОВАТЭКа» по добыче и по производству сжиженного природного газа на Гыданском полуострове. Запуск проекта запланирован на 2023 год. По оценкам специалистов, его производительность составит 19,8 миллиона тонн, ранее сообщало «URA.RU».