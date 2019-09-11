Осадки не оставили равнодушными местных жителей Фото: Александр Елизаров © URA.RU

В нескольких городах Ямала выпал первый снег. Видеороликами и фотографиями с крупными хлопьями снега жители активно делятся в социальных сетях. Первым в сообществе «ГОРОРО| Новый Уренгой» во «ВКонтакте» видеокарточку разместил житель Нового Уренгоя. Горожане при этом пришли к выводу, что осень — слишком раннее для таких осадков время года.

«А ведь всего лишь 11 сентября сегодня. С первым снегом!» — прокомментировала пост Оксана Филиппова.

Осадки в виде снега выпали в муниципалитетах Ямала в ночь на 11 сентября. Сообщения о снегопадах поступили из Газ-Сале Тазовского района, Нового Уренгоя и поселка Сабетта. Правда, по прогнозам синоптиков, снег надолго не задержится. Устойчивый покров образуется в северных районах Ямала лишь в октябре.

«Никаких дорожно транспортных происшествий данные снегопады на дорогах округа не вызвали», — сообщили «URA.RU» в пресс-службе УМВД по ЯНАО.

Фото: Елена Докукина, ВКонтакте