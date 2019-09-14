СМИ: промежуточный отчет об аварийной посадке борта «Уральских авиалиний» на поле готов

Оба двигателя самолета потеряли взлетную тягу из-за попадания в них птиц Фото: Александр Мамаев © URA.RU

новость из сюжета Самолет «Уральских авиалиний» совершил жесткую посадку в Подмосковье

Международный авиационный комитет (МАК) в ближайшее время опубликует промежуточный отчет по результатам расследования ЧП, в ходе которого лайнер «Уральских авиалиний» совершил аварийную посадку на кукурузное поле. Об этом сообщил журналистам источник в МАК.

Доклад, который будет обнародован со дня на день, подтверждает первоначальную версию: ЧП произошло из-за попадания птиц в турбины двигателей. «Промежуточный отчет готов, — приводит ТАСС сообщение источника. — Он подтверждает основную версию авиапроисшествия — попадание птиц в оба двигателя, отказ силовых установок и потеря двигателями взлетной тяги».

При расследовании анализировался сам полет, а также состояние воздушного судна, действия экипажа и наземных служб, переговоры экипажа и диспетчеров, работа аварийно-спасательных и пожарных команд. Данные будут направлены в Минтранс, Росавиацию, эксплуатанту — авиакомпании «Уральские авиалинии», а также владельцу воздушного судна — ирландской компании Royal Flight Limited и французскому бюро расследования (BEA), представляющему страну разработки и производства лайнеров А-321.

Лайнер А-321 «Уральских авиалиний» выполнял рейс из Москвы в Симферополь утром 15 августа. Во время взлета самолет столкнулся со стаей чаек, из-за чего оба двигателя оказались повреждены. Экипаж сумел принять правильное решение и посадить самолет с убранными шасси на кукурузное поле, сохранив жизни всех пассажиров.