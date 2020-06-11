Ранее URA.RU сообщало, что семья направлялась из Магнитогорска в Сургут , скорость автомобиля превышала 150 км/ч. В момент столкновения все дети в машине были не пристегнуты. Старшие мальчики и отец погибли на месте аварии, а мама и трехлетний малыш, влетевший в переднюю приборную панель, скончались уже в реанимации больницы.

На 103 километре грузовая машина предположительно по вине водителя ушла в неуправляемый занос и выехала на встречную полосу. На пути у тягача оказался автомобиль Lada XRAY, в котором находилась семья из трех человек, среди которых — дети 3, 11 и 12 лет. В результате травм от столкновения все они погибли. Теперь водителя тягача может ждать лишение свободы на срок до семи лет.

«После вручения обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Исетский районный суд Тюменской области для рассмотрения по существу», — уточнили в пресс-службе ведомства. Следствие предполагает, что грузовик DAF, на котором обвиняемый ехал по автодороге Курган — Тюмень в Исетском районе, был неисправен — у тягача оказалась разгерметизирована тормозная система. При этом водитель превышал безопасную скорость.

Водителю грузового тягача DAF, по вине которого 4 января в ДТП погибла сургутская семья из пяти человек, утвердили обвинительное заключение по уголовному делу. Пятидесятилетнему мужчине предъявлено обвинение по ч. 5 ст. 264 УК РФ — «нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». Об этом сообщает прокуратура Тюменской области.

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