Регионы РФ жалуются на острую нехватку медицинского кислорода

В 20 российских регионах больным не хватает кислорода Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

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Порядка 20 российских регионов сообщили о нехватке медицинского кислорода. Об этом заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

«У нас есть информация от нескольких регионов — таких около 20», — цитирует Мантурова ТАСС. Он отметил, что поставки в медучреждения отрабатываются в ручном режиме. Некоторые получают кислород в виде баллонов, другие в жидком виде.

Министр подчеркнул, что предприятия, производящие медицинский газ в баллонах, загружены всего на 20%, а производители промышленного кислорода также готовы заняться его выпуском. Правительство делает все возможное, чтобы преодолеть дисбаланс, связанный с оснащением региональных больниц, передает деловая газета «Взгляд».

Ранее заместитель главврача курганской горбольницы Владимир Герасимов сообщил о нехватке около 100 кислородных концентраторов. Заметили отсутствие аппаратов ИВЛ и кислорода и в тюменском моногоспитале, который в начале октября открылся на базе областного наркологического диспансера.