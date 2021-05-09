Новый глава прокуроров Приволжья раскрыл свои доходы

Заместитель генерального прокурора РФ — куратор управления генпрокуратуры в ПФО Николай Шишкин заработал в 2020 году почти семь миллионов рублей. Сведения о доходах Шишкина, который перевелся в ПФО с аналогичной должности из Сибирского федерального округа в январе 2021 года, опубликованы на сайте надзорного ведомства.
«Декларированный годовой доход: 6 766 231 рублей», — сказано в опубликованном документе. Супруга руководителя приволжских прокуроров заработала чуть менее миллиона рублей. В собственности Шишкина есть земельный участок площадь 1200 квадратных метров и квартира — 140 квадратных метров.
У супруги также есть квартира, дача, земельный участок и еще нежилое здание площадью почти 300 квадратных метров. Помимо этого в их совместном пользовании есть еще две квартиры площадью 68 и 123 квадратных метров, а жена Шишкина также пользуется еще одним земельным участком площадь 500 квадратных метров.
URA.RU рассказывало, что предшественник Шишкина Сергей Зайцев заработал в 2020 году 19 млн рублей. Это больше, чем у других заместителей генпрокурора, а также больше, чем доход главы надзорного ведомства Игоря Краснова, который заработал около 15 млн рублей. Шишкин перевелся в ПФО в начале января, а Зайцев в это же время стал куратором уральских прокуроров.
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