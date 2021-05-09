Замгенпрокурора по УрФО заработал больше коллег в других регионах

Доход замгенпрокурора в УрФО Сергея Зайцева составил более 19 млн рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Заместитель генерального прокурора по Уральскому Федеральному округу Сергей Зайцев заработал в 2020 году 19,3 млн рублей. Это самый высокий доход среди заместителей генпрокуроров РФ и главы ведомства Игоря Краснова.

«Декларированный доход Сергея Зайцева в 2020 году составил 19,3 млн рублей», — указано в декларации о доходов сотрудников генпрокуратуры. Зайцев также владеет тремя земельными участками более 640 квадратных метров, двумя садовыми домами и двумя квартирами. Супруга замгенпрокурора по УрФО заработала за год более 14 млн рублей.

Сам генпрокурор Краснов указал в декларации доход в 14,8 млн рублей. А жена одного из его заместителей заработала в 2020 году более 30 млн рублей. Заместители Краснова в других регионах заработали в среднем около 6 млн рублей.

Сергей Зайцев возглавил управление Генпрокуратуры по УрФО в январе. Его представил замгенпрокурора РФ Юрий Пономарев, уехавший с Урала в Москву в 2018 году. На одном из совещаний на руке Зайцева была замечена необычная татуировка.