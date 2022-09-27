Под Тюменью погиб ветеран спецназа

Под Тюменью на трассе Курган-Тюмень погиб ветеран спецназа

27 сентября 2022 в 18:01 Размер текста - 17 +

Мужчина не справился с управлением Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Мужчина, управляющий мотоциклом «Ямаха», не справился с управлением и въехал в бетонный блок. Об этом URA.RU сообщили в ГИБДД по Тюменской области. Погибшим оказался ветеран 12-го отряда спецназа из Нижнего Тагила. «Авария произошла на федеральной трассе Курган — Тюмень. Водитель „Ямахи“ въехал в бетонный блок в месте проведения дорожных работ. Мотоциклист погиб», — сообщают в ведомстве. По предварительной версии, мужчина не выбрал безопасную скорость и не учел видимость на дороге. На стене паблика «Совет ветеранов спецназа и разведки» в соцсети «ВКонтакте» пользователи выразили соболезнование: «Сегодня ночью трагически погиб наш братишка Иван Пирогов. Разбился на мотоцикле. Ваня как гонял так и жил, всегда на полную… Светлая тебе память!», — оставил свой комментарий знакомый погибшего. Ранее агентство рассказывало о смертельном ДТП на автодороге Тюмень-Омск. Пассажир и водитель автомобиля «Шевроле Нива» погибли после того, как машина столкнулась с большегрузом.

Мужчина, управляющий мотоциклом «Ямаха», не справился с управлением и въехал в бетонный блок. Об этом URA.RU сообщили в ГИБДД по Тюменской области. Погибшим оказался ветеран 12-го отряда спецназа из Нижнего Тагила. «Авария произошла на федеральной трассе Курган — Тюмень. Водитель „Ямахи“ въехал в бетонный блок в месте проведения дорожных работ. Мотоциклист погиб», — сообщают в ведомстве. По предварительной версии, мужчина не выбрал безопасную скорость и не учел видимость на дороге. На стене паблика «Совет ветеранов спецназа и разведки» в соцсети «ВКонтакте» пользователи выразили соболезнование: «Сегодня ночью трагически погиб наш братишка Иван Пирогов. Разбился на мотоцикле. Ваня как гонял так и жил, всегда на полную… Светлая тебе память!», — оставил свой комментарий знакомый погибшего. Ранее агентство рассказывало о смертельном ДТП на автодороге Тюмень-Омск. Пассажир и водитель автомобиля «Шевроле Нива» погибли после того, как машина столкнулась с большегрузом.