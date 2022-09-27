Под Тюменью погиб ветеран спецназа

Под Тюменью на трассе Курган-Тюмень погиб ветеран спецназа
© Служба новостей «URA.RU»
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Авария с участием мотоциклистов. Курган, дтп, мотоцикл
Мужчина не справился с управлением Фото:

Мужчина, управляющий мотоциклом «Ямаха», не справился с управлением и въехал в бетонный блок. Об этом URA.RU сообщили в ГИБДД по Тюменской области. Погибшим оказался ветеран 12-го отряда спецназа из Нижнего Тагила.

«Авария произошла на федеральной трассе Курган — Тюмень. Водитель „Ямахи“ въехал в бетонный блок в месте проведения дорожных работ. Мотоциклист погиб», — сообщают в ведомстве. По предварительной версии, мужчина не выбрал безопасную скорость и не учел видимость на дороге.

На стене паблика «Совет ветеранов спецназа и разведки» в соцсети «ВКонтакте» пользователи выразили соболезнование: «Сегодня ночью трагически погиб наш братишка Иван Пирогов. Разбился на мотоцикле. Ваня как гонял так и жил, всегда на полную… Светлая тебе память!», — оставил свой комментарий знакомый погибшего.

Ранее агентство рассказывало о смертельном ДТП на автодороге Тюмень-Омск. Пассажир и водитель автомобиля «Шевроле Нива» погибли после того, как машина столкнулась с большегрузом.

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Мужчина, управляющий мотоциклом «Ямаха», не справился с управлением и въехал в бетонный блок. Об этом URA.RU сообщили в ГИБДД по Тюменской области. Погибшим оказался ветеран 12-го отряда спецназа из Нижнего Тагила. «Авария произошла на федеральной трассе Курган — Тюмень. Водитель „Ямахи“ въехал в бетонный блок в месте проведения дорожных работ. Мотоциклист погиб», — сообщают в ведомстве. По предварительной версии, мужчина не выбрал безопасную скорость и не учел видимость на дороге. На стене паблика «Совет ветеранов спецназа и разведки» в соцсети «ВКонтакте» пользователи выразили соболезнование: «Сегодня ночью трагически погиб наш братишка Иван Пирогов. Разбился на мотоцикле. Ваня как гонял так и жил, всегда на полную… Светлая тебе память!», — оставил свой комментарий знакомый погибшего. Ранее агентство рассказывало о смертельном ДТП на автодороге Тюмень-Омск. Пассажир и водитель автомобиля «Шевроле Нива» погибли после того, как машина столкнулась с большегрузом.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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