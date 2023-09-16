На трассе Тюмень — Ханты-Мансийск в аварии из-за тумана пострадали два человека

Из-за аварии на трассе пострадали мужчина и женщина Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

На 28-м километре трассы Тюмень — Ханты-Мансийск из-за тумана столкнулись несколько машин. В результате аварии пострадали два человека, стоящих на дороге. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД по Тюменской области.

«В условиях плохой видимости „Газель“ въехала в автомобиль „Ниссан“ на 28-м километре трассы Тюмень — Ханты-Мансийск. После этого в стоящую „Газель“ въехала фура. По инерции „Газель“ отбросило на „Ниссан“ и стоящих на дороге мужчину и женщину. Оба пострадали», — написала пресс-служба в своем telegram-канале.

По словам пресс-службы, предварительно, у женщины тяжелые травмы ног. Обстоятельства аварии сейчас выясняются.

Ранее на федеральной автодороге Тюмень — Ханты-Мансийск из-за задымления и тумана сложилась сложная обстановка для водителей. Видимость дороги приближалась к нулевой. В результате чего произошло два ДТП с пострадавшими людьми.