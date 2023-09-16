Стали известны подробности аварии из-за тумана на тюменской трассе. Видео

На трассе Тюмень — Ханты-Мансийск в аварии из-за тумана пострадали два человека
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ДТП на пересечении Малышева и Розы Люксембург. Екатеринбург, носилки, дтп, травма, авария, пострадавшая женщина
Из-за аварии на трассе пострадали мужчина и женщина Фото:

На 28-м километре трассы Тюмень — Ханты-Мансийск из-за тумана столкнулись несколько машин. В результате аварии пострадали два человека, стоящих на дороге. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД по Тюменской области.

«В условиях плохой видимости „Газель“ въехала в автомобиль „Ниссан“ на 28-м километре трассы Тюмень — Ханты-Мансийск. После этого в стоящую „Газель“ въехала фура. По инерции „Газель“ отбросило на „Ниссан“ и стоящих на дороге мужчину и женщину. Оба пострадали», — написала пресс-служба в своем telegram-канале.

По словам пресс-службы, предварительно, у женщины тяжелые травмы ног. Обстоятельства аварии сейчас выясняются.

Ранее на федеральной автодороге Тюмень — Ханты-Мансийск из-за задымления и тумана сложилась сложная обстановка для водителей. Видимость дороги приближалась к нулевой. В результате чего произошло два ДТП с пострадавшими людьми.

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На 28-м километре трассы Тюмень — Ханты-Мансийск из-за тумана столкнулись несколько машин. В результате аварии пострадали два человека, стоящих на дороге. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД по Тюменской области. «В условиях плохой видимости „Газель“ въехала в автомобиль „Ниссан“ на 28-м километре трассы Тюмень — Ханты-Мансийск. После этого в стоящую „Газель“ въехала фура. По инерции „Газель“ отбросило на „Ниссан“ и стоящих на дороге мужчину и женщину. Оба пострадали», — написала пресс-служба в своем telegram-канале. По словам пресс-службы, предварительно, у женщины тяжелые травмы ног. Обстоятельства аварии сейчас выясняются. Ранее на федеральной автодороге Тюмень — Ханты-Мансийск из-за задымления и тумана сложилась сложная обстановка для водителей. Видимость дороги приближалась к нулевой. В результате чего произошло два ДТП с пострадавшими людьми.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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