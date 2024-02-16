Курганский боец пообещал «дожать» Авдеевку

17 февраля 2024 в 01:52 Размер текста - 17 +

Российские военные вытесняют ВСУ из Авдеевки Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Участник специальной военной операции из Шадринска (Курганская область) Сергей Чернавский пообещал приехать в отпуск после того, как российские войска «дожмут» Авдеевку (ДНР). Это сообщение опубликовано в соцсети. «Дожмем Авдеевку, приеду в отпуск», — написал военнослужащий. Сообщение опубликовано на личной странице Сергея Чернавского в соцсети «ВКонтакте». Бои за Авдеевку активизировались с новой силой. В ночь на 17 февраля солдаты ВС РФ заняли местный завод металлоконструкций и продолжили продвигаться в сторону квартала многоэтажек. Командование ВСУ сообщает о нехватке боеприпасов. В беседе с URA.RU экс-разведчик, полковник в отставке Анатолий Матвийчук отмечал, что до взятия города остались считанные дни.

Участник специальной военной операции из Шадринска (Курганская область) Сергей Чернавский пообещал приехать в отпуск после того, как российские войска «дожмут» Авдеевку (ДНР). Это сообщение опубликовано в соцсети. «Дожмем Авдеевку, приеду в отпуск», — написал военнослужащий. Сообщение опубликовано на личной странице Сергея Чернавского в соцсети «ВКонтакте». Бои за Авдеевку активизировались с новой силой. В ночь на 17 февраля солдаты ВС РФ заняли местный завод металлоконструкций и продолжили продвигаться в сторону квартала многоэтажек. Командование ВСУ сообщает о нехватке боеприпасов. В беседе с URA.RU экс-разведчик, полковник в отставке Анатолий Матвийчук отмечал, что до взятия города остались считанные дни.