Курганский боец пообещал «дожать» Авдеевку

Участник специальной военной операции из Шадринска (Курганская область) Сергей Чернавский пообещал приехать в отпуск после того, как российские войска «дожмут» Авдеевку (ДНР). Это сообщение опубликовано в соцсети.
«Дожмем Авдеевку, приеду в отпуск», — написал военнослужащий. Сообщение опубликовано на личной странице Сергея Чернавского в соцсети «ВКонтакте».
Бои за Авдеевку активизировались с новой силой. В ночь на 17 февраля солдаты ВС РФ заняли местный завод металлоконструкций и продолжили продвигаться в сторону квартала многоэтажек. Командование ВСУ сообщает о нехватке боеприпасов. В беседе с URA.RU экс-разведчик, полковник в отставке Анатолий Матвийчук отмечал, что до взятия города остались считанные дни.
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