16 февраля 2024

Курганский боец пообещал «дожать» Авдеевку

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Работа чеченского добровольческого батальона Ахмат в Мариуполе. Украина, чеченцы, бой, боец, боевые действия, воин, армия, военные, донбасс, война, патруль, часовой, патрулирование, зачистка, ахмат, солдат, сво, кадыровцы
Российские военные вытесняют ВСУ из Авдеевки Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Участник специальной военной операции из Шадринска (Курганская область) Сергей Чернавский пообещал приехать в отпуск после того, как российские войска «дожмут» Авдеевку (ДНР). Это сообщение опубликовано в соцсети.

«Дожмем Авдеевку, приеду в отпуск», — написал военнослужащий. Сообщение опубликовано на личной странице Сергея Чернавского в соцсети «ВКонтакте».

Бои за Авдеевку активизировались с новой силой. В ночь на 17 февраля солдаты ВС РФ заняли местный завод металлоконструкций и продолжили продвигаться в сторону квартала многоэтажек. Командование ВСУ сообщает о нехватке боеприпасов. В беседе с URA.RU экс-разведчик, полковник в отставке Анатолий Матвийчук отмечал, что до взятия города остались считанные дни.

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Участник специальной военной операции из Шадринска (Курганская область) Сергей Чернавский пообещал приехать в отпуск после того, как российские войска «дожмут» Авдеевку (ДНР). Это сообщение опубликовано в соцсети. «Дожмем Авдеевку, приеду в отпуск», — написал военнослужащий. Сообщение опубликовано на личной странице Сергея Чернавского в соцсети «ВКонтакте». Бои за Авдеевку активизировались с новой силой. В ночь на 17 февраля солдаты ВС РФ заняли местный завод металлоконструкций и продолжили продвигаться в сторону квартала многоэтажек. Командование ВСУ сообщает о нехватке боеприпасов. В беседе с URA.RU экс-разведчик, полковник в отставке Анатолий Матвийчук отмечал, что до взятия города остались считанные дни.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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