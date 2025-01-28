Рейс из Ханты-Мансийска в Тюмень задержали на 2,5 часа

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В Тюмени рейс приземлится в 23:10
В Тюмени рейс приземлится в 23:10 Фото:

Самолет авиакомпании «ЮТэйр» прилетит в Тюмень из Ханты-Мансийска с опозданием в 2,5 часа. Такая информация указана на онлайн-табло аэропорта Рощино.

«Рейс ЮТ-320 Ханты-Мансийск — Тюмень. Время прибытия по расписанию — 20:40. Статус — задерживается», — указано на сайте тюменского аэропорта.

В Рощино корреспонденту URA.RU рассказали, что задержка рейса связана с поздним прибытием самолета. В Тюмени рейс приземлится в 23:10.

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Самолет авиакомпании «ЮТэйр» прилетит в Тюмень из Ханты-Мансийска с опозданием в 2,5 часа. Такая информация указана на онлайн-табло аэропорта Рощино. «Рейс ЮТ-320 Ханты-Мансийск — Тюмень. Время прибытия по расписанию — 20:40. Статус — задерживается», — указано на сайте тюменского аэропорта. В Рощино корреспонденту URA.RU рассказали, что задержка рейса связана с поздним прибытием самолета. В Тюмени рейс приземлится в 23:10.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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