Рейс из Ханты-Мансийска в Тюмень задержали на 2,5 часа

В Тюмени рейс приземлится в 23:10
Самолет авиакомпании «ЮТэйр» прилетит в Тюмень из Ханты-Мансийска с опозданием в 2,5 часа. Такая информация указана на онлайн-табло аэропорта Рощино.
«Рейс ЮТ-320 Ханты-Мансийск — Тюмень. Время прибытия по расписанию — 20:40. Статус — задерживается», — указано на сайте тюменского аэропорта.
В Рощино корреспонденту URA.RU рассказали, что задержка рейса связана с поздним прибытием самолета. В Тюмени рейс приземлится в 23:10.
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