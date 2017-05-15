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15 мая 2017
22:05  15 мая 2017 1

Пермские следователи ликвидируют вещи погибших в клубе «Хромая лошадь»

Происшествия Колония, хромая лошадь
Отголоски трагедии проявляются и спустя 8 летФото: Алексей Гущин © URA.RU

Пермские следователи обращаются к потерпевшим и родственникам погибших в клубе «Хромая лошадь» с просьбой забрать вещи, которые не были признаны вещественными доказательствами по данному делу.

В помещении Орджоникидзевского межрайонного следственного комитета СУ СК до сих пор хранятся невостребованные личные вещи посетителей кафе-клуба «Хромая лошадь»: ювелирные украшения, личные документы и вещи, сотовые телефоны и прочее, сообщает пресс-служба Следственного управления СКР по Пермскому краю. Сообщается, что в ближайшее время вещи, которые не заберут родственники пострадавших и погибших, будут уничтожены.

Данные вещи изъяли следователя в ходе осмотра места происшествия после пожара, произошедшего 5 декабря 2009 года. Впоследствии они не были признаны вещественными доказательствами по уголовному делу.

Семен Гринберг
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